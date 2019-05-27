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Yunanistan erken seçime gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:24 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." dedi.

Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada AP ve yerel seçimleri değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi.

Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekimde yapılması planlanan seçimlerin, haziran sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Aleksis Çipras Avrupa Parlamentosu seçimleri Yunanistan

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