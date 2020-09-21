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Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 23:29 | Son Güncelleme

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına geçen 6 mülteci, Yunan askerleri tarafından yakalandı.

Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti

Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına geçen 6 mülteci, Yunan askerleri tarafından yakalandı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri yakaladıkları mültecileri Türk kara sularına iterek ölüme terk etti.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da lastik bot ile Yunanistan’ın Kos adasına yasadışı yollarla geçen 6 mülteci, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Lastik botun benzinini boşaltan Yunan askerleri içerisinde 6 mülteci ile birlikte botu Türk kara sularına gönderdi. Yunan askerleri tarafından ölüme terk edilen 6 mültecinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Yunanlıların yeni oyunu
Karaada açıklarına kadar sürüklenen mültecileri ölümle buru buruna bırakan Yunan askerlerinin son günlerde yakaladıkları kaçak mültecileri her fırsatta Türk kara sularına itmeye başladı. İnsan haklarına aykırı hareket eden Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin alışkanlık haline getirdiği kaçak göçmenleri ölüme terk etmesi konusunda Avrupa Birliğinin sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

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