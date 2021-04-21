Yunanistan hangi ülkelerin vatandaşlarına 7 gün karantina uygulamayacağını açıkladı, Türkiye listede yok

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışından gelenlere uyguladığı karantina uygulamasında değişiklik yaptı. Pazartesi gününden itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Schengen Bölgesi'ndeki ülkeler ve AB dışındaki 5 ülkenin vatandaşları, Yunanistan'a geldiklerinde 7 günlük karantina muafiyetinden yararlanacak.

Yunanistan dışında Schengen bölgesindeki ülkeler; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Macaristan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya.

Bu ülkelerden İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn AB üyesi değil.

AB üyesi ülkelerden İrlanda, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ise Schengen Bölgesi'nde bulunmuyor.

ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan ve İsrail vatandaşlarına da 7 günlük karantina muafiyeti getirildi.

Yeni uygulama, Türkiye vatandaşlarını ise kapsamıyor.

İstanbul ve Atina arasında uçak seferlerinin yeniden başlamasına rağmen, Türkiye'den Yunanistan'a acil durumlar dışında sadece, Yunanistan vatandaşları ya da Yunanistan'da oturma izni olanlar kabul ediliyor. 7 günlük karantina uygulaması da devam ediyor.