Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki

Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalara ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kurtuluş Savaşımızın ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919 tarihi yalnızca milletimiz için değil, emperyalizme karşı savaş vermiş bütün mazlum milletler için kutlu bir gündür. Böyle bir günde Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamalar ne tarihi gerçeklerle ne de 21. yüzyılın değerleriyle bağdaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İZMİR İŞGALİ HATIRLATILDI

Birinci Dünya Savaşı'nın 1918'de bitmesinin ardından İstanbul'un işgal edilen tek başkent olduğu ve 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgal ettiği hatırlatılan açıklamada, "Bu acı işgal, hiçbir gerekçesi olmayan, mezalime sahne olmuş planlı ve yüz kızartıcı bir istilaya dönüşmüştür. İşgalin üzerinden daha beş ay geçmeden işlenen mezalimin ulaştığı dehşet verici boyutların müttefiklerin Tahkikat Komisyonu oluşturmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.