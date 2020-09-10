Yunanistan'ın Meis Adası'nda iki Alman gazeteci "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı

Yunan "Enikos" adlı internet sitesinin haberine göre, DW'ye çalıştıkları öğrenilen bir muhabir ve bir kameraman, limandaki donanma gemisini görüntüledikleri gerekçesiyle gemi mürettebatı tarafından Sahil Güvenlik yetkililerine ihbar edildi.

ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLERİ İSTEDİLER

Bunun üzerine emniyet güçlerinin gazetecilerden çektikleri görüntüleri teslim etmelerini istediği ancak gazetecilerin bu talebi reddettiği belirtildi.

Yunan İstihbarat Servisi (EYT) görevlilerinin de hazır bulunduğu liman müdürlüğünde, Yunan makamları tarafından söz konusu görüntülere el konulduğu ifade edildi.

UYARININ ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

"Casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedilen gazeteciler, bölgede haber çalışması yapmak için izin almaları gerektiği yönünde yapılan uyarının ardından serbest bırakıldı.

TÜRK GAZETECİLER DE HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı muhabirleri de Meis Adası'nda haber yaparken hedef gösterilmiş ve casus olmakla suçlanmıştı.

