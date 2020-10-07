Yunanistan'da mahkeme aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin 'suç örgütü' olduğuna karar verdi

Ana muhalefet partisi SYRIZA, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile sendikalar ve anti-faşist platformların da katıldığı eylemde protestocular "Masum değiller", "Naziler hapishaneye" ile "Kahrolsun faşizm" sloganları attı. Eylemde faşizm karşıtı pankartlar açıldı.

Miçaloliakos ile birlikte yöneticiler beş yıldan 15 yıla kadar hapis cezasısıyla karşı karşıya. Yöneticilere yönelik cezalar ise başka bir duruşmada açıklanacak.

Mahkeme diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

Mahkemenin baş yargıcı Maria Lepenioti, beş yıldan uzun süren davada Altın Şafak'ın kurucusu ve lideri Nikos Miçaloliakos'u ve altı parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ı suç örgütü yöneticiliğinden suçlu buldu.

Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi lideri ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme, partinin suç örgütü olduğu yönünde karar verdi.

2 bin civarında polisin görev yaptığı karar duruşmasında polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Beş yıldır süren dava

Yaklaşık beş yıl süren davada aralarında parti lideri ve milletvekilliği yapmış kişilerin de bulunduğu 68 kişi, 'bir neo-Nazi partisinin parçası olarak' suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlamalarıyla yargılandı.

Partiye yönelik ilgili soruşturma, Eylül 2013'te anti-faşist Pavlos Fyssas isimli bir rapçinin öldürülmesiyle başladı. Bugünkü duruşmaya Fyssas'ın annesi, kız kardeşi ve babası da katıldı.

Eski bir kamyon şoförü olan Altın Şafak Partisi üyesi Yiorgos Roupakias isimli kişi cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Roupakias, davada ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandı.

Ancak Fyssas'a yönelik saldırı kamuoyunda bir öfkeye yol açtı ve Altın Şafak, şiddeti kullanan paramiliter tarzda bir örgüt olduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

Cinayetin ardından Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklandı.