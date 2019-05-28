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Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 20:58 | Son Güncelleme

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos: "Başbakanın kararı erken seçimin 7 Temmuz'da düzenlenmesi şeklinde"

ATİNA (AA) - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkede erken genel seçimlerin 7 Temmuz'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Alpha TV'ye konuşan Canakopoulos, "Başbakanın kararı erken seçimin 7 Temmuz'da düzenlenmesi şeklinde. Bu kararın nedeni tamamen üniversiteye giriş sınavlarında bir aksama yaşanmamasını sağlamak." dedi.

Canakopoulos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 10 Haziran'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile bir araya geleceğini açıkladı.

Meclisin erken feshedilmesi nedeniyle uzun bir seçim sürecinin ülkede ekonomik duruma zarar vermesinden endişe duyulduğunu belirten Canakopoulos, "Bu nedenle, Başbakanın istifasına yönelik bir soru işareti bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinin ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi karşısında 9 puan gerisinde kalmasının ardından erken seçim kararı almıştı.

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Aleksis Çipras Dimitris Canakopoulos erken seçim Yunanistan

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