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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi 3'üncü gününde sürüyor.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi 3'üncü gününde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristin Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. DEAŞ'lı terörist önceki gün akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin elinde bulunan seyahat belgesine 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.

Tampon bölgede 2 gece 3 gündür bekleyişini sürdüren DEAŞ'lı, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi araçta geçirerek beslenme ihtiyacı karşılanan DEAŞ'lı, bu sabah saatlerinde yeniden tampon bölgeye konuldu.

Muhammad Darwis Bassam'ın bekleyişi 3'üncü gününde sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'nda alınan güvenlik önlemleri de devam ediyor. Bu arada karşıda Yunan askerlerinin de önlemleri artırdığı görüldü.

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