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Yünkül: "112’de bıçak kemiğe dayandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, zor şartlar altında fedakarca çalışan 112 sağlık personelinin, kişisel hırs ve egolarına yenik düşen bazı idareciler tarafından mobinge uğramasının kabul edilemeyeceğini söyledi.Bursa 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki bazı yöneticiler tarafından, çalışanlara uzun süredir baskı ve mobing uygulandığına dair çok fazla şikayet ulaşması üzerine bir açıklama yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Bursa 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli personele, düzenli olarak baskı, mobing ve yıldırma politikası uygulanmaktadır.

Yünkül: "112’de bıçak kemiğe dayandı"

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, zor şartlar altında fedakarca çalışan 112 sağlık personelinin, kişisel hırs ve egolarına yenik düşen bazı idareciler tarafından mobinge uğramasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
Bursa 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki bazı yöneticiler tarafından, çalışanlara uzun süredir baskı ve mobing uygulandığına dair çok fazla şikayet ulaşması üzerine bir açıklama yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Bursa 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli personele, düzenli olarak baskı, mobing ve yıldırma politikası uygulanmaktadır. Kendisine yalakalık yapmayan, isteklerine boyun eğmeyen 112 personeline karşı geçici görev vermeyi bir ceza aracı olarak kullanan bu şahıslar, artık 112 çalışanlarını canından bezdirmiştir. Her ay başka bir istasyona personeli görevlendirerek çalışanları mağdur ederken, kendisine yakın gördüğü 112 personeline ise ciddi kıyaklar ve destekler sağlamaktadır. Özellikle fazla mesai konusunda bazı personellere hiç fazla mesai yazılmazken bazılarına ise ayda 120 saati bulan mesailer yazılmaktadır. Zaten, çok zor şartlar altında fedakarca çalışan 112 sağlık personeli, bir de kişisel hırs ve egolarına yenik düşen bazı idareciler tarafından mobinge uğrayınca, bu ortamda çalışmak eziyete dönüşmektedir. Yaşadığı baskı ve mobingden dolayı, artık kimse 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışmak istemiyor. Personele ceza vermek için, sağa-sola görevlendirmek, istemediği halde kişilere zorla şoförlük yaptırmak, idarecilik değil, en basit tabiriyle acizliktir. İstemediği halde, zorla şoförlük yapmaya zorlanan bir çalışanımız, gördüğü baskıya bağlı olarak dikkat dağınıklığı yüzünden herhangi bir kaza yaparsa ve içindeki hasta ve diğer sağlık personeli zarar görürse bunun sorumlusu kim olacak? Hastalara şifa vermek için canla-başla çalışan sağlık personelinin canı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi, herhangi bir sorununun çözümü için kendisine gelen personeli, tersleyip azarlayarak geri gönderen bu başhekim yardımcısına bu yetkiyi kim verdiğinin de önemli olduğunu belirten Yünkül, "Çalışanlara mobing uygulayan bu kişi gücünü kimden alıyor? Bu konuda sahadan defalarca şikayet ulaşmasına rağmen, tüm şikayetlere kulak tıkayan Bursa sağlığının üst yöneticileri, ne yapmaya çalışıyor? Bunların biran evvel tespit edilip İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli soruşturmanın yapılmasını bekliyoruz” dedi.

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