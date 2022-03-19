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Yunus Dönertaş kimdir? Nereli? Yunus Dönertaş öldü mü? Neden hayatını kaybetti?

19.03.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunus Dönertaş bir sokak röportajında mikrofon uzatılması üzerine sarf ettiği "Ama kafamız nasıl güzel!" ifadesinin ardından sosyal medyada fenomen olmuştu. Basında yer alan haberlerin ardından Yunus Dönertaş kimdir? Nereli? Yunus Dönertaş öldü mü? Neden hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Yunus Dönertaş kimdir? Nereli? Yunus Dönertaş öldü mü? Neden hayatını kaybetti?

Bir sokak röportajında "Ama kafamız nasıl güzel!" dedikten sonra sosyal medyada gündem olan Yunus Dönertaş'tan acı haber geldi. Ailevi sorunlar dolayısıyla sokakta yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Dönertaş ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından Yunus Dönertaş kimdir? Nereli? Yunus Dönertaş öldü mü? Neden hayatını kaybetti? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Yunus Dönertaş ile ilgili bilgiler haberimizde...

Yunus Dönertaş kimdir?

YUNUS DÖNERTAŞ KİMDİR? NERELİ?

Yunus Dönertaş, 1979'da Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu. Aslen Ispartalı olduğu bilinen Yunus Dönertaş'ın babası 2012'de yaşamını yitirdi.

Yunus Dönertaş, sokak röportajlarında verdiği demeçlerle gündem olmuştu.

Ailesi ile arasını düzelten Yunus Dönertaş, Tekirdağ'da yaşıyordu.

Yunus Dönertaş kimdir?

YUNUS DÖNERTAŞ ÖLDÜ MÜ?

2021 yılında Tekirdağ'a bağlı Çorlu ilçesinin Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda koyun otlatan bir çoban kafatası ve kemik görüncü polise ihbarda bulunmuştu.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası insana ait olduğu tespit edilen kafatası ve 3 kemik Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Tekirdağ'da yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin geçen yıl 15 Temmuz'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirtlendi.

YUNUS DÖNERTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Yunus Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Cenazesi, 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesindeki Büyükçavuşlu Mezarlığı'na defnedildi.

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