HABER

Yunuslar balıkçılarla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.Tekirdağ’dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, denizde çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştıklarını fark etti.

Yunuslar balıkçılarla yarıştı

Tekirdağ’dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.
Tekirdağ’dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, denizde çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştıklarını fark etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizde bulunan balıkçı teknesiyle yarış yaparak hareketleriyle şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yunusları görüntüleyen balıkçı İdris Şeremet, "Bir anda etrafımızda dost canlısı yunusların yaklaştığını fark ettik. Tekneye yaklaşıp bize bir süre eşlik ettiler. Çok sayıda yunusun bize eşlik ettiğini görünce o anki heyecandan kameraya sonradan almaya başladım” dedi.

PARTNERSıla: Hazer’e laf etmek namussuzcaSıla: Hazer’e laf etmek namussuzca
Ceren için Fatsa’da 3 bin kişi yürüdüCeren için Fatsa’da 3 bin kişi yürüdü
Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacakTürkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan kritik atama! Interpol eski müdürü, İBB'de daire başkanı oldu

İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı

Zorla aracına aldı, döverek gasp etti ve yola kenarına attı

Gazetecilere dönüp 'hepsini döveceğim' dedi

13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

Aslı'dan 5 gündür haber yok...

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.