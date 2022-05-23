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Yürek yakan anlar! Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki Ela’ya en acı veda... Babasını sakinleştiremediler

23.05.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 6 yaşındaki Ela Nur K. annesi tarafından öldürülmüştü. Minik Ela ilçede toprağa verildi. Cenazede vatandaşlar, Ela'nın acılı babasını sakinleştirmekte güçlük çekti. Yürek yakan anların yaşandığı cenazede gözyaşları sel oldu. Cinnet getirip rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen Ela'yı bıçaklayarak öldüren anne ise cezaevine gönderilmişti. Annenin “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenilmişti.

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren ve yasa boğan olay Tekirdağ'da meydana gelmişti. Çerkezköy ilçesinde meydana gelen feci olayda 25 yaşındaki Seda Nur K.’nın bir anlık cinnet getirmesi sonucu öldürdüğü 6 yaşındaki Ela Nur K. için ilçedeki Veysel Karani Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye küçük kızın yakınları, acılı baba Ayhan K. ve vatandaşlar katıldı.

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CENAZEDE BABAYI SAKİNLEŞTİREMEDİLER

Zaman zaman sinir krizleri geçirip gözyaşlarına hakim olamayan baba Ayhan K.‘yı cenaze namazına katılan vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ela Nur K., Türbedere Mezarlığı'na defnedildi.

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NE OLMUŞTU?

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki Seda Nur K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela Nur K.’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından kendini ihbar eden anne, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu. Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan anne tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Gözaltı süresinde anne Seda Nur K.’nın “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenildi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ Çerkezköy
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