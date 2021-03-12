Yürek yakan feryat! 'Neden ettin bunu bana'

Kaza saat 11.00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Kırmızı yönetimindeki 42 AGZ 854 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklette bulunan Bünyamin Toptaş ile Mustafa Sarı, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Toptaş'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan Mustafa Sarı da götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Emre Kırmızı ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınanark karakola götürüldü.

'NEDEN ETTİN BUNU BANA'

Haberi alıp kaza yerine gelen Bünyamın Toptaş'ın babası Mehmet Toptaş, yerde oğlunun cenazesini görünce şoka girdi. Jandarmanın sakinleştirmeye çalıştığı Toptaş, oğlunun cenazesinin hemen yanında bulunan ayakkabıyı görünce "Oğlum bu benim. Beni dinlemedi. Neden ettin buna bana" diyerek feryat etti.

Bünyamin Toptaş'ın cenazesi, cenaze nakil aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

DHA

