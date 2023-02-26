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Yürek yakan görüntüler! Neredeyse her kabirde...

26.02.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybeden birçok kişinin defnedildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’ndaki acı tablo yürek yakıyor. Neredeyse her kabirde hayatını kaybedenlerin eşyaları bulunuyor. Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler ise görenleri duygulandırıyor. Yakınlarını kaybedenler ise mezar başlarında gözyaşı döküyor.

Yürek yakan görüntüler! Neredeyse her kabirde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da mezarlıklardaki acı tablo yürek burktu. Çevre illerden gelen birçok cenazenin de defnedildiği merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda yakınlarını kaybedenler mezar başlarında uzun süre gözyaşı döktü.

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MEZAR BAŞLARINDA OYUNCAKLAR, KIYAFETLER VE ÖZEL EŞYALAR

Hayatını kaybedenlerin mezarlarına onlara ait eşyalar ve fotoğraflar bırakıldı.

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Depremde ölen çocukların mezarlarının başına bırakılan oyuncak ve kıyafetler ise geride kalanların üzüntüsünü gözler önüne serdi.

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‘KARDEŞİM GELMEKTEN VAZGEÇİNCE ÖLDÜ’

Kardeşi Erol Akgül’ün Kahramanmaraş’ta kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu hayatını kaybettiğini ve 9 Şubat günü Adana’ya defnettiklerini söyleyen Ali Akgül, kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü.

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Depremin olduğu gece kardeşinin Adana’ya döneceğini fakat vazgeçip 6 Şubat sabahı gelmeye karar verdiğini belirten Akgül, “Kardeşim gelmekten vazgeçince otelde öldü. Depreme otelde yakalandı. Akşam gelecekti ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Milletimiz sağ olsun. Çok büyük acı tarifi yok. İki canımızı verdik. Dayımın oğlu da öldü. Sürekli mezarına geliyorum. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin” dedi.

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(DHA)

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