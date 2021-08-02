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  4. Yürekleri ağza getiren anlar! Bebek arabasını son anda yakaladı

Yürekleri ağza getiren anlar! Bebek arabasını son anda yakaladı

02.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanarya Mahallesi'nde alışveriş yapan kadın, bebek arabasını yol kenarına bıraktı. Bir anda hareket eden bebek arabası caddede ilerlemeye başladı. İçinde bebek bulunan arabayı son anda bir vatandaş yakaladı. Faciadan dönülen olay, yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde gerçekleşti. Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti.

YOKUŞ AŞAĞI HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı. Orada bulunan bir kişi ise, koşarak kayan bebek arabasını bir hamleyle yakaladı. Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi.

O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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