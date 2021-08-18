HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürekleri ağza getiren görüntü! 12. katta mahsur kaldılar

Yürekleri ağza getiren görüntü! 12. katta mahsur kaldılar

18.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kalan iki kardeş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Metrelerde yukarıda asılı kalan kardeşlerin hayatını kurtaransa emniyet kemerleri oldu. Ölümden kıl payı dönen kardeşlerin kurtarılma anları cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre boyacılık işi yapan Ahmet Çelik (21), İbrahim Çelik (20), kardeşler 12. katta inşaat iskelesinde bulundukları esnada elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi. Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı. Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 2 kardeş ise ölümden kıl payı kurtuldu.

"ÜZERİMİZDEKİ HALATLAR OLMASA KURTULAMAZDIK"

İskelede mahsur kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, “İlk elektrik gitti, tuşa bastık çekmedi. Kendi çekmeye başlayınca asılı kaldık. Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık. Bağlı olduğumuz halatlarla çektiler bizi yukarıya doğru” diye konuştu.

“HAYATIMIZI KURTARDI”

Tedbirli olmalarının hayatlarını kurtardığı söyleyen kardeş İbrahım Çelik, “Üzerimizdeki emniyet kemerleri olmasaydı, kötü bir sonuç olurdu. Hayatımızı kurtardı. O an itfaiye gelmeseydi, sıkıntı olurdu” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"
PARTNERAşklarını ilan ettiler!Aşklarını ilan ettiler!
Vakalar kontrol altına alınamıyor! Olağanüstü hâlde yeni kararVakalar kontrol altına alınamıyor! Olağanüstü hâlde yeni karar
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

Tek bir vaka nedeniyle ülke tam kapanmaya gitti

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.