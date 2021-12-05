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Yürekleri ısıtan kayıp ilanı: Ponçik aranıyor!

05.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde Ponçik isimli kedisini kaybeden çocuğun hazırladığı kayıp ilanı yürekleri ısıttı. Kimliği bilinmeyen çocuk, kedisinin resmini çizerek direklere astı. Yapılan davranış karşısında duygulanan kişilerse kayıp ilanını asan kişiyi aramaya başladı. Mahalleli, gizemli çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Yürekleri ısıtan kayıp ilanı: Ponçik aranıyor!

Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde esnaf olan Kadir Kızmaz, "Akçaalan Mahallesi'nde işletme sahibiyim. Sabah dükkanı açtım, markete giderken bir baktım direkte bu ilanı gördüm. Küçük bir kardeşimizin ilanı, çok hoşuma gitti ve mutlu oldum. Kedisinin bulunmasını çok istiyorum. Bu minik kardeşimizin galiba kedisi kaybolmuş muhtemelen. 'Kayıp Ponçik' olarak belirtmiş zaten. Yani görenlerin, duyanların yardımcı olmasını istiyorum. Bu konuda herkes elinden geleni yapsın. Ben de elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik
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