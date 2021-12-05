Yürekleri ısıtan kayıp ilanı: Ponçik aranıyor!

Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde esnaf olan Kadir Kızmaz, "Akçaalan Mahallesi'nde işletme sahibiyim. Sabah dükkanı açtım, markete giderken bir baktım direkte bu ilanı gördüm. Küçük bir kardeşimizin ilanı, çok hoşuma gitti ve mutlu oldum. Kedisinin bulunmasını çok istiyorum. Bu minik kardeşimizin galiba kedisi kaybolmuş muhtemelen. 'Kayıp Ponçik' olarak belirtmiş zaten. Yani görenlerin, duyanların yardımcı olmasını istiyorum. Bu konuda herkes elinden geleni yapsın. Ben de elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

İHA

