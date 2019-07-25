Yurt dışı borçlanması için son tarih 31 Temmuz

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Türkiye’de 1 Ağustos itibariyle uygulamaya girecek ve yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştirecek olan yasa hakkında, “Bu ay sonuna kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler. Bu tarihten sonra başvuranlar için ise aranan süre ve yaş şartının yanı sıra yatırılan ücretin miktarı da artacak” dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu, SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazan Özsoy, Yönetim Kurulu Sekreteri Fatma Çil Eradaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Özdemir, Asım Karaman, Fatih Arslan, Bünyamin Savaş Albayrak ve Osman Yıldırım da hazır bulundu. Oda olarak işbirliğinde oldukları kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretleri sürdürdüklerini söyleyen BSMMMO Başkanı Yılmaz, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti. Ziyarette, Oda olarak kurum ile ilgili yaşadıkları sorunları ve çözüm için önerilerini de dile getiren Doğan Yılmaz, SGK ile ilişkilerini ve işbirliğini önemsediklerinin altını çizdi. Yılmaz, görevde oldukları süre boyunca eğitim başta olmak üzere her türlü işbirliğine hazır olduklarını da vurguladı.

Makamına gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca ise yönetimde görev alan bütün meslek mensuplarına başarılar diledi. Yurt dışı kökenli çalışanların istihdamı, af beklentisi, e-haciz uygulaması ve teşvikler konularının da konuşulduğu ziyarette SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca emeklilik yaşı ve yurt dışı borçlanma konusunda şunları söyledi: “Emekli yaşının geç olduğuna dair sürekli eleştiriler geliyor. Türkiye’de emeklilik yaşı geç değil. Sadece verimli çalışma konusunda sıkıntılar var. Yurt dışına bakarsanız böyle değil. İnsanlar verimli şekilde uzun yıllar çalışabiliyorlar. 40 ve 55 yaş arası, insanların çalışma hayatlarında en donanımlı, en tecrübeli ve en verimli oldukları dönemdir. Ama ülkemizde ‘60 yaşında insan çalışır mı?’ düşüncesi hakim” dedi. Konuşmasında, emekli maaşlarının hesaplanması ve maaşlar arası farklılıklar hakkında da bilgi veren SGK İl Müdürü Erhan Karaca, “Emekli maaşı hesaplaması, üç çalışma dönemi dikkate alınarak yapılıyor. Bunlar; 08.09.1999 ve öncesi, 09.09.1999 ve 01.10.2008 arası ile 01.10.2008 sonrası dönemi kapsıyor. 08.09.1999 ve öncesi döneme dair çalışılmış gün sayınız ne kadar fazla ise emekli maaşınız da o oranda yüksek oluyor. İnsanlar çalıştıkları dönemde aldıkları ücret tutarında hatta daha fazlasını emekli olunca da almayı isteyebiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde çalışırken alınan maaş tutarı kadar emekli maaşı alınmıyor.”

Süre, yaş ve ücret artacak

Türkiye’de yurt dışı borçlanma sistemini kökten değiştiren yasa tasarısının TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, Resmi Gazete’de yayınlandığını ve yürürlüğe girdiğini söyleyen SGK İl Müdürü Erhan Karaca, “7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’, 19 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’nin 30836 sayılı Mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Toplam 35 maddeden oluşan kanunda yurt dışı borçlanmaya ilişkin önemli maddeler de yer alıyor. Borçlanmaya ilişkin maddeler, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar başvuranlar, eski sisteme göre emekli olabilecekler. Bu tarihten sonra başvuranlar için; süre ve yaş şartlarının yanı sıra yatırılan ücretin miktarı da artacak” dedi.

Yeni sistemde neler değişiyor

Yeni sistem hakkında bilgi veren SGK İl Müdürü Erhan Karaca, şunları söyledi:

“31 Temmuz 2019’a kadar yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenler için önceki hükümler esas alınacak. 1 Ağustos 2019 ve daha sonra başvuranlar ise yeni borçlanma sistemine dahil olacak. Artık 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurt dışı borçlanmalarda dikkate alınacak günlük miktar, asgari günlük aylığın yüzde 45 oranına göre hesaplanacak. Aynı zamanda süre, yaş ve miktar şartları da artacak. Önümüzdeki aydan itibaren 3201 sayılı borçlanma kanunu kapsamında borçlanılacak yurt dışı sürelerinin, başvuru sahibinin Türkiye’de son defa tabi olduğu sigorta koluna bakılmaksızın, tümüyle eski adı Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b sigorta kolunda değerlendirilecek. Emeklilik yaşı, borçlanılan süre ve dolayısıyla borç miktarı da artmış olacak. Emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı 3 bin 600 veya 5 bin günden en az 5 bin 400 güne (kısmi aylık için), tam aylık için kadınlarda 7 bin 200 gün ve erkeklerde 9 bin güne çıkacak.”



