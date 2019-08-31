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Yurt dışında bulamadığı çareyi Diyarbakır’da bularak çocuk sahibi oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Mardin’de yaşayan 25 yaşındaki Çiğdem Hacımustafa, birçok şehre ve yurt dışına gitmesine rağmen çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunun yanıtını alırken, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da başvurduğu klinikte 3 yıl sonra tedavi sonrası çocuk sahibi oldu.Mardin’de yaşayan ve 3 yıl önce erken menopozdan dolayı çocuk sahibi olamadığı için birçok şehirde ve yurt dışında tüp bebek merkezlerine başvuran 25 yaşındaki Çiğdem Hacımustafa, başarı elde edemedi, imkansız denildi.

Yurt dışında bulamadığı çareyi Diyarbakır’da bularak çocuk sahibi oldu

Mardin’de yaşayan 25 yaşındaki Çiğdem Hacımustafa, birçok şehre ve yurt dışına gitmesine rağmen çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunun yanıtını alırken, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da başvurduğu klinikte 3 yıl sonra tedavi sonrası çocuk sahibi oldu.
Mardin’de yaşayan ve 3 yıl önce erken menopozdan dolayı çocuk sahibi olamadığı için birçok şehirde ve yurt dışında tüp bebek merkezlerine başvuran 25 yaşındaki Çiğdem Hacımustafa, başarı elde edemedi, imkansız denildi. Genç kadının arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, yumurta rezervinin olmadığını, FH’ı 37’lerde, AMH hormonu 0.01’lerde olduğunu, hasta artık gerçek bir menopoz hastası olduğunu tespit etti. PRP, Akupunktur ve yumurta detoks tedavisi sonuç veren Hacımustafa ailesi, çocuk sahibi olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hasta erken menopoz teşhisiyle kliniklerine geldiğini, hastanın hiç adet görememiş şikayetiyle, sadece ilaçla adet görebildiğini ifade ettiğini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Tabi hasta bizden önce yurt dışında özellikle çareyi aramış çocuğun olmaz demişler. İstanbul’da birkaç merkezde hasta tedavi olmaya gitmiş. Fakat hem İstanbul’da hem de yurt dışında artık tedavinin imkansız olduğunun, yumurtanın olmadığını, erken menopoz da olduğunu söylemişler hastaya. Hastanın da tabi ki artık umudu kesilmiş. Sonrasında hasta bir arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi. Bizde baktık, değerlendirdik. Gerçekten de ultrasonda yumurta rezervi yoktu. FH’ı 37’lerdeydi, AMH hormonu 0.01’lerdeydi. Artık hasta gerçek bir menopoz hastası. Son yıllarda biz baktığımızda genç yaş grubunda, bakın hasta 25 yaşında olduğu halde erken menopozda. Son yıllarda erken menopoz hastalarının artığını görüyoruz. Fakat tedavi imkanlarının da eğer hastaya spesifik tedavi verildiğinde artık son zamanlardaki güncel tedavilerde ise artık bu hastalarda da yanıt alabiliyor. Hasta kliniğimize geldiğinde bizde değerlendirdik. Erken menopoz tanısı koyduktan sonra biz bu hastaya kombine tedavi uygulamayı kararlaştırdık. Tabi hastanın umudu hiç yoktu. Biz bu hastaya hem PRP tedavisi hem de akupunktur tedavisini kombine vermeye karar verdik. Çünkü hastanın yumurtaları hiç yoktu. FSH’ları yüksek anti müllerian hormonları çok çok düşük en diplerde ve bu hasta umutsuzdu. Fakat biz bu hastanın, bu tür hastaların son yıllarda bu güncel tedavilerle başarıya ulaşabildiğini dile getirdik. Hasta sonrasında kendisi bu tedaviyi yapmaya kararlı olduğunu dile getirdi” dedi.

“3 yıldan sonra hasta 2 ayda kendiliğinden gebe kaldı”
PRP’nin özellikle trombositten zengin plazma olduğunu, hastanın kanından elde edilen trombositten plazma ve büyüme hormonu içeren sıvıyı elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Çoksüer, “Biz bunu direkt olarak anestezi eşliğinde yumurtaların içerisine enjekte ettik. Biz biliyoruz ki aslında PRP özellikle estetik alanında yüzü gençleştirmek için, aynı zamanda kel olan hastalara saç çıkarmak için ve fizik tedavi, ortopedi alanında kullanılan bir materyal. Fakat tüp bebek alanında çok nadiren uygulanıyor. Fakat bizde kendi kliniğimizde artık bu tür hastalarda uyguluyoruz. Bu hastalarda, seçilmiş hastalarda uygulandığında gerçekten de pozitif sonuçlar alabiliyoruz. Bu hastamızda da önemli olan detay şu, biz PRP tedavisi ve akupunktur tedavisini yaptıktan sonra iki ay sonra kendiliğinde gebe kaldı. Hiçbir tüp bebek yapmadan. Hem PRP yaptık, hem akupunktur yaptık, hem de yumurta detoks tedavisi yaptık. Tabi umutsuz olup, imkansız denilen sonra da kliniğimizde gebe kalması bizim için gerçekten de bir gurur kaynağı, bir onur kaynağı. PRP’de yumurtaların uyuyan yumurta hücrelerini biz uyararak aktive olmasını sağlıyoruz. Akupunktur’da da biz şunu yapıyoruz. Hem stres faktörünü azaltıyoruz, hem yumurtaların kalitesini artıyoruz, hem rahmin kanlanmasını artıyoruz. Hem de bağışıklık sistemini artırarak gebe kalmasını sağlıyoruz. Yumurta detoks tedavisini ise kaliteli yumurta elde etmek için bu tedaviyi biz verdik. Yani biz bu hastalarda artık kendi kliniğimizde üçlü tedavi veriyoruz. Artık mutluluk gözyaşları oldu. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı. Hem anne için, hem baba için, hem de özellikle bizler için müthiş bir mutluluk kaynağı. Netice itibariyle erken menopozda olan hastalar umutlarını yitirmesinler. Seçilmiş bir tedaviyle, doğru merkez, doğru doktor, doğru tedavi başarının en önemli anahtarlarından bir tanesidir” diye konuştu.
Ailesiyle birlikte başvurmadık yer bırakmayan ve 3 yıl sonra gebe kaldığı müjdesini alan 25 yaşındaki Çiğdem Hacımustafa, "Nereye gittiysem, doktorlar hiçbir umudun yok diyorlardı. Birçok şehre gittim. Mardin’e, yurt dışı, İstanbul’a buraya da tavsiye olarak geldim. 3 yıldan sonra ben erken menopoza girdiğim için PRP yaptırdım ve kendiliğimden hamile kaldım. Eşim herkese tatlı dağıttı, çok sevindik, herkes çok sevindi. Hakan hocaya çok teşekkürler” şeklinde konuştu.

Yurt dışında bulamadığı çareyi Diyarbakır’da bularak çocuk sahibi oldu

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