"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyoruz"

LONDRA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Müslüman toplumun temsilceleri ve Kahramanmaraşlılarla buluştu.

Yılmaz, temasları kapsamında ilk olarak Doğu Londra Camisi'nde İngiltere'deki Müslüman toplumun temsilcileri ile bir araya geldi.

Müslümanların günümüzde bazı uluslararası güçler tarafından tehdit kaynağı olarak tanımlandığını söyleyen Yılmaz, bunun adil bir durum olmadığını, Müslümanların kendi içinde bazı sorunlar yaşasa da mevcut durumun asıl sebebini bazı güçlerin İslam'ı ana tehdit olarak tanımlamasından kaynaklandığını belirtti.

Türkiye’nin başından beri "medeniyetler çatışması" tezine karşı olduğunu ve bunun aksini göstermek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Yılmaz, "İnsanlık olarak bazı ortak zorluklarla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz. Dünya çapındaki bu tür düşüncelere ve akımlara karşı birleşmek için ortak zeminler bulmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin kurulduğu günden beri, "İslam ve demokrasinin bir araya gelemeyeceği" tezinin doğru olmadığını gösterdiğini kaydeden Yılmaz, hükümetlerinin attığı adımlardan bahsetti.