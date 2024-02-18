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Yurt dışından evlenmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cinsel saldırı, darp...

18.02.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Denizli'de Ramazan Akbay (59), dini nikah yaptığı Özbekistan uyruklu Zulkhunur K.'yi (39) darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kadındaki darp izlerinin eski olduğunun ortaya çıkması ile tahliye edilen Akbay, 6,5 ay kadar boştan yere cezaevinde kaldığını belirtti. İşte detaylar...

Yurt dışından evlenmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cinsel saldırı, darp...

Honaz'ın Kızılyer Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası emekli çiftçi Ramazan Akbay'ın eşi, 4 yıl önce hayatını kaybetti. Eşinin ölümünün ardından yalnız kalan Akbay, Kaklık Mahallesi'nde yaşayan ve Özbekistan uyruklu bir kadınla evli olan yeğeni Musa Akbay'dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Akbay, yeğeni Akbay aracılığıyla Özbekistan'da yaşayan Zulkhunur K. ile cep telefonunda görüşüp, tanıştı. İkili, 10 gün sonra evlenme kararı aldı. Akbay, Zulkhunur K.'nin, Türkiye'ye gelebilmesi için tüm masraflarını karşıladı. 18 Temmuz 2023'te Denizli'ye gelen Zulkhunur K., Akbay ile dini nikah yaptı. Nikahtan 2 gün sonra Zulkhunur K., Akbay'ın evinden hiçbir eşyasını almadan yalın ayak kaçıp, polise başvurdu. İfadesinde evlenmek amacıyla Özbekistan'dan geldiğini ancak Akbay'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, sürekli darbederek eşyalarını da gasbettiğini söyleyen Zulkhunur K. şikayetçi oldu.

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TUTUKLANIP, DAVA AÇILDI

Zulkhunur K., hastaneye sevk edilerek darp raporu alındı. Raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp sonucu oluşmuş 50'ye yakın morluk olduğu belirtildi. Polis ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında suçlamaları reddeden Ramazan Akbay, 21 Temmuz'da tutuklandı. Akbay hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Akbay'ın yakınları, avukat Salim Kutlutürk ile görüşerek durumu anlattı. 8 Şubat'ta görülen duruşmada, müvekkilini savunan avukat Kutlutürk, Zulkhunur K.'ye olay günü verilen raporda; vücudundaki morlukların olaydan öncesine ait olduğunu, olay günü darbedilmesi halinde vücudunda ancak kızarıklıklar olabileceğini ifade etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Akbay'ın cezaevinden tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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'ÖZBEKİSTAN'DA ŞİDDET MARUZ KALMIŞ OLABİLİR'

Salim Kutlutürk, Zulkhunur K.'nin yalan söylediğini öne sürerek, "Bunları raporlarla ortaya çıkardık. Evden kaçıp, yolda birilerinden yardım istiyor. Evden kaçarken güvenlik kamera kaydı bile var. Eve girerken hiçbir sorun yok. Birkaç dakika sonra yalın ayak evden kaçıyor. Dosyada bazı sıkıntılar da vardı. Kadın darbedildiğini, şiddet gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etmiş. Ayrıca hastanede de darp raporu alınmış. Raporda vücudunda 50'ye yakın darp izleri var. Bunlar da mor renkli şekilde belirtilmiş. Hatta 2 gün sonraki ikinci raporda bu mor renkli izlerin bazıları sarı, yeşil renklere dönmüş. Bu izlerin mağdurun ifadesiyle çeliştiğini fark ettik. İlk görülen mahkemede, darp raporundaki bu renklerin ne anlama geldiğini ve kaç günde oluşabileceğini, darp izlerinin en az 8 veya 10 gün öncesine ait olduğunu anlattık. Olay gününden 2 gün önce Türkiye'ye gelen kadının darbedilmesi halinde vücudunda ancak kızarıklıklar oluşabilir. Mahkeme heyeti, bizi haklı bularak müvekkilimi cezaevinden tahliye etti. Hatta mahkeme heyeti, darp izlerinin kaç gün öncesine ait olduğunu yönelik rapor istedi. Kadın şiddete maruz kalmış ancak bunu benim müvekkilimin yapmadığını ortaya koyduk. Muhtemelen Özbekistan'da şiddete maruz kalmış, belki de kurtulmak için Türkiye'ye gelmiş olabilir. Şu an kadının nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

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'6,5 AY BOŞUNA CEZAEVİNDE KALDIM'

Ramazan Akbay ise 6,5 ay kadar cezaevinden kaldığını belirterek, "Yeğenim Özbekistan uyruklu bir kadınla evlendi, mutluydular. Ben de onlardan evlenmek istediğimi söyledim. Beni bir kadınla tanıştırdılar. Bir süre telefonla konuştuk. 18 Temmuz'da Türkiye geldi. Benden 5 bilezik ve pahalı bir telefon istedi. Daha sonra alabileceğimi söyledim. Bunları isteyince vazgeçmek istedim ama o buna rağmen kalmayı kabul etti. Yeğenimin evinde dini nikah yapıldı. Ertesi gün kendi evimize gittik. Buradan kaçıp, beni suçladı. Ona hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı darp
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