HABER

Yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin Gümrük Genel Tebliği’nde güncelleme yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Genel Tebliği’nde 29 Haziran’da yapılan düzenleme ile birlikte yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin bazı değişiklikler getirdi.Tebliğin güncellenmesi ile yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde sipariş ile alınabilecek ürünlere sınırlama geldi.

Yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin Gümrük Genel Tebliği’nde güncelleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Genel Tebliği’nde 29 Haziran’da yapılan düzenleme ile birlikte yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin bazı değişiklikler getirdi.
Tebliğin güncellenmesi ile yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde sipariş ile alınabilecek ürünlere sınırlama geldi. Şahıs ya da firma ayrımı olmaksızın bir ayda en fazla 5’er adet ürün sınırı getiren uygulama 15 Temmuz’da yürürlüğe girecek.
15 Mayıs’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde daha önce uygulanmakta olan 22 Avro’luk vergi muafiyet sınırı kaldırılmıştı. 29 Mayıs’ta yürürlüğe giren düzenleme ile posta/kargo yoluyla gelen ve bedeli ne olursa olsun tüm gönderiler için (Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen gönderiler için) yüzde 18, diğer ülkelerden gelen gönderiler için yüzde 20 oranında gümrük vergisi alınacak. Ancak gönderi başına bedeli 150 Avro’yu geçmeyen ve kişisel kullanıma özel kitap ve benzeri basılı yayınlar söz konusu vergiden muaf tutuldu.
Aynı düzenleme, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının, IMEI kaydı yapan yolcunun kimlik numarasına kayıtlı mobil hatlarla kullanılması şartıyla üç takvim yılında 1 adet ile sınırlandırılmasını da kapsıyor.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya adayNurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı! Herkes tahliye edildi, girişler kapatıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.