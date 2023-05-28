YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Almanya, Hollanda, Fransa oy oranları

28 Mayıs 2023 Yurtdışı seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçim sonuçlarına dair ilk veriler de gelmeye başladı. Yurtdışı seçmenler 20-28 Mayıs tarihleri arasında 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemlerini gerçekleştirmişti. Tüm sandıkların açılması ve oy sayımının tamamlanması ardından yurtdışı seçim sonuçları da ilan edilecek.

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yurtiçi ve yurtdışında vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Yurtdışında şuana kadar açılan sandık oranı yüze 11.75 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte il il ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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14 MAYIS’TA SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk tur oylamasında pusulada 4 aday vardı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştı.

YSK’nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’ini, Sinan Oğan yüzde 5,17’sini, Muharrem İnce yüzde 0,43’ünü almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanırken karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı.

