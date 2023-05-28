HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Almanya, Hollanda, Fransa oy oranları

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Almanya, Hollanda, Fransa oy oranları

28.05.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtdışı seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması sebebiyle Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar devam etti. İlk sonuçların gelmesiyle birlikte yurtdışı seçim sonuçları da merak edilmeye başlandı. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde?

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Almanya, Hollanda, Fransa oy oranları

28 Mayıs 2023 Yurtdışı seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçim sonuçlarına dair ilk veriler de gelmeye başladı. Yurtdışı seçmenler 20-28 Mayıs tarihleri arasında 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemlerini gerçekleştirmişti. Tüm sandıkların açılması ve oy sayımının tamamlanması ardından yurtdışı seçim sonuçları da ilan edilecek.

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi yurtiçi ve yurtdışında vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Yurtdışında şuana kadar açılan sandık oranı yüze 11.75 olarak açıklandı.

OY KULLANMAKKK

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte il il ilk sonuçlar gelmeye başladı.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS’TA SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk tur oylamasında pusulada 4 aday vardı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştı.

YSK’nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’ini, Sinan Oğan yüzde 5,17’sini, Muharrem İnce yüzde 0,43’ünü almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanırken karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...Sandıkların büyük bölümü açıldı! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte büyükşehirlerde son durum...
Seçim günü hava durumu nasıl?Seçim günü hava durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Seçim yasakları kalktı, sandıkların yarısından fazlası açıldı

Seçim yasakları kalktı, sandıkların yarısından fazlası açıldı

YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."

YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.