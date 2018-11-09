Yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti arttı!

Yurtdışından getirilen telefonların ülkemizdeki altyapıya kayıt edilirken alınan harç fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilen IMEI kaydı işleminden alınan ücret yaklaşık 3 kat artırıldı.

Özellikle pahalı telefonlar için uygun fiyatlı telefon sahibi olmak için uygulanan yurtdışından telefon getirme işlemi artık daha maliyetli olacak. Daha önce bu işlem için devlet tarafından alınan 170.70 TL harç ücreti yapılan yeni düzenleme ile 500 TL'ye yükseltildi.

fiyat artışı Cumhurbaşkanlığı'nın, "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” ile Resmi Gazete’de yayınlandı. Yani artık uygulama hayata geçirildi ve yurtdışından telefon getirdiğinizde sisteme kayıt ettirmek için 500 TL ödemek gerekecek. Yapılan zam ile daha önce 170.70 TL olan IMEI kayıt ücreti artık 500 TL olacak.

Yurtdışından telefon nasıl getiriliyor?



Yurtdışından satın aldığınız bir telefonu Türkiye'de kullanmak için öncelikle pasaport sahibi olmak gerekiyor. Gerek kendiniz gerekse bir tanıdığınızın pasaportunu bu işlem için kullanabiliyorsunuz.