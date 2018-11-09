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Yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti arttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

Yurtdışından getirilen telefonlardan alınan kayıt ücreti yaklaşık 3 kat artırılarak 500 TL oldu.

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti arttı!

Yurtdışından getirilen telefonların ülkemizdeki altyapıya kayıt edilirken alınan harç fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilen IMEI kaydı işleminden alınan ücret yaklaşık 3 kat artırıldı.

Özellikle pahalı telefonlar için uygun fiyatlı telefon sahibi olmak için uygulanan yurtdışından telefon getirme işlemi artık daha maliyetli olacak. Daha önce bu işlem için devlet tarafından alınan 170.70 TL harç ücreti yapılan yeni düzenleme ile 500 TL'ye yükseltildi.

fiyat artışı Cumhurbaşkanlığı'nın, "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” ile Resmi Gazete’de yayınlandı. Yani artık uygulama hayata geçirildi ve yurtdışından telefon getirdiğinizde sisteme kayıt ettirmek için 500 TL ödemek gerekecek. Yapılan zam ile daha önce 170.70 TL olan IMEI kayıt ücreti artık 500 TL olacak.

Yurtdışından telefon nasıl getiriliyor?

Yurtdışından satın aldığınız bir telefonu Türkiye'de kullanmak için öncelikle pasaport sahibi olmak gerekiyor. Gerek kendiniz gerekse bir tanıdığınızın pasaportunu bu işlem için kullanabiliyorsunuz.

Öncelikle bu pasaportun kayıt tarihinden 120 gün öncesine kadar Türkiye'ye giriş yapmış olması gerekiyor. Eğer bu şartları sağlıyorsanız e-Devlet sitesi üzerinden kayıt işlemi yapıp, bankaya kayıt ücretini yatırmak gerekiyor. Bu işlemler yapıldıktan sonra telefon BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kontrol edilen sisteme kayıt edilmiş oluyor. Bu işlemler yapılmazsa herhangi bir şekilde yurtdışından getirilen telefon 120 gün sonra kullanılamaz hale geliyor.

Kaynak: Teknolojioku

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