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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 08:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul’un batı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Bursa’nın güney ve doğu kesimleri, İzmir’in batı ilçeleri, Manisa’nın doğu ilçeleri, Afyon’un kuzey kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul’un batı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Bursa’nın güney ve doğu kesimleri, İzmir’in batı ilçeleri, Manisa’nın doğu ilçeleri, Afyon’un kuzey kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Parçalı, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Batı kıyı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38
Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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