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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 08:42 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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