Yurtta kış

Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.

Karayolunun Göksun ilçesi ile Sarız bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, karayolunu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor. Trafik ekipleri zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Tır şoförlerinden Ramazan Avşar, AA muhabirine, Kahramanmaraş'tan Kayseri istikametine gittiğini ancak yoğun kar yağışı nedeniyle dinlenme tesisinde beklediğini söyledi.

Şoförlerden Kadir Demir ise Irak'tan yükleme yaptığını ve Kayseri'ye gittiğini, yoğun kar yüzünden dinlenme tesisinde mahsur kaldığını, karayolları ekiplerinin yolları açmasını beklediklerini dile getirdi.

- Göksun'da eğitime kar tatili

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.