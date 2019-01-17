Yurtta kış

Parçanın çarpması sonucu bacağından yaralanan Başsebzeci ise 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kadının, bacağının kırıldığı öğrenildi.

Bu sırada iş yerine gitmek için evinden çıkan Sevtap Başsebzeci (25), rüzgarın savurduğu sac parçalarından kaçmak için park halindeki araçların arasına koştu. Sac parçaları, park halindeki 5 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü bahçesindeki 30 metrekarelik Türk bayrağının halatı da rüzgar ve fırtınadan koptu. Bayrak, Organize Sanayi Bölgesindeki yolun karşısında bulunan ağacın üzerine düştü. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın merdiveni yardımıyla, ağaçtaki bayrağı toplayarak indirdi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta ve Sincik ilçelerinde 71 köy ile 118 mezra olmak üzere 189 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik karla mücadele ekibinin aralıksız çalıştığını kaydetti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi bölgesi ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri, sürücüleri Diyarbakır yönüne gitmemeleri konusunda uyarıyor.

