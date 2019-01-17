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Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parcaları, 1 kişinin yaralanmasına, 5 otomobilin zarar görmesine neden oldu - Kar yağışı dolayısıyla Adıyaman'da 189 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Şanlıurfa'da Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapandı

ADIYAMAN/ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle barakanın çatısından kopan sac parcaları, 1 kişinin bacağından yaralanmasına, 5 otomobilde hasar oluşmasına yol açtı.

Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'ndeki barakanın çatısındaki sac kaplamalar koptu.

Bu sırada iş yerine gitmek için evinden çıkan Sevtap Başsebzeci (25), rüzgarın savurduğu sac parçalarından kaçmak için park halindeki araçların arasına koştu. Sac parçaları, park halindeki 5 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Parçanın çarpması sonucu bacağından yaralanan Başsebzeci ise 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kadının, bacağının kırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Elektrik direği devrildi

Sakarya Caddesi Beğri Köprüsü yakınlarında, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi. Trafik ekiplerince yaklaşık 1 saat kapatılan yol, AKEDAŞ ekiplerinin direği kaldırmasıyla açıldı.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü bahçesindeki 30 metrekarelik Türk bayrağının halatı da rüzgar ve fırtınadan koptu. Bayrak, Organize Sanayi Bölgesindeki yolun karşısında bulunan ağacın üzerine düştü. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın merdiveni yardımıyla, ağaçtaki bayrağı toplayarak indirdi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta ve Sincik ilçelerinde 71 köy ile 118 mezra olmak üzere 189 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik karla mücadele ekibinin aralıksız çalıştığını kaydetti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi bölgesi ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri, sürücüleri Diyarbakır yönüne gitmemeleri konusunda uyarıyor.

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