Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Bulduğu çözüm sosyal medyanın gündemine yerleşti... Her yerini patpatlara sardı

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Yeni yürümeye başlayan çocuğunun düştüğünde zarar görmesini istemeyen bir baba duruma ilginç bir çözüm buldu. Çocuğunun başını ve gövdesini patpatlara saran baba aynı zamanda düşmelere karşı önlem almak için oğlunun dizlik kullanmasını da istedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü babayı bulduğu çözümden dolayı tebrik ederken diğer bir bölümü ise bebeğin sevimliliğini dile getirdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.