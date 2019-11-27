Yürütecin verdiği kısıtlama bebeğin psikolojisini olumsuz etkiliyor

Bebeklerin özellikle 9 aylıktan sonra kendi başına ayakta durmayı öğrenip yürümesi hem ebebeynler hem de bebeğin kendisi için oldukça hızlı gelişen bir süreç olduğunu uzmanlar belirtiyor.Uzmanlar ayrıca bu andan itibaren iki yaşına kadar olan zamanda doğduğunda sadece refleksif hareketlere sahip olan bebek emekleme, yürüme, el ve ayak becerisini kazanarak kendi ihtiyaçlarının bir kısmını yapan ve yürüyen bir bireye dönüştüğünü de söylüyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, bebeklerde emekleme dönemi hakkında konuştu. Bu dönemde ailelerin yürüteç kullanımına yöneldiğine vurgu yapan Solgun, “Kalça yapıları tam gelişmediğinden kalça kemiklerinde problemler oluşabilir. Yapılan çalışmalarda 1-2 yaş arası kafa travmalarının nedenleri arasında, yüzde 90 oranında yürüteç kazaları tespit edilmiştir” dedi.

“6-9 AYLIK BEBEĞE EMEKLEMEYİ ÖĞRETMEYE BAŞLAMAK GEREKİYOR”

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, bazı bebeklerin emeklemeden de yürüyebileceğine dikkat çekerek, “Motor gelişim, santral sinir sisteminde olgunlaşma ve öğrenme yoluyla gerçekleşir. Bebeğin motor fonksiyonları kontrol edebilmesi hem bedenin yeterli olgunluğa ulaşmasına hem de öğrenmeye bağlıdır. Bu süreçlerde kazanılan bu becerilere motor gelişim denilir. Yürüme, konuşma, bağırsaklarını ve idrar torbasını kontrol etme, elle tutma ve el kontrolü gibi beceriler temelde olgunlaşmaya dayalı motor becerilerdir. Bu olgunlaşma süreçlerini hızlandırma ya da geciktirmede çevresel koşullarında etkili olduğunu bilinmektedir. Bebeklerin emeklemesi yürümeye geçiş öncesi bir alıştırmadır." diye konuştu.