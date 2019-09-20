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Yürüyemeyenler için giyilebilir dış iskelet robotu TEKNOFEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Bacaklarını kullanamayan ve yürüme güçlüğü çeken kişiler için ODTÜ TEKNOKENT'te tasarlanan giyilebilir dış iskelet robotu FreeGait, TEKNOFEST'te sergilendi - BAMA Teknoloji firmasının sorumlusu Ayşe Arzu Topcu: - "Bu cihazlar yürüme kabiliyetini yitirmiş olan hastalar için tasarlandı. Şu an sadece ana düşüncemiz sağlık üzerine devam etmek fakat bize savunma sanayi ve aynı zamanda endüstriyel çözümler için otomotiv sektöründen de talepler oldu"

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Nörolojik durumlara bağlı olarak bacaklarını kullanamayan ve gövde kontrolünde sıkıntı yaşayan kişiler için ODTÜ TEKNOKENT'te tasarlanan giyilebilir dış iskelet robotu FreeGait, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

ODTÜ standında sergilenen robot, yürüme güçlüğü çeken ve gövde kontrolünde sıkıntı yaşayan kişilere bağımsız ve kontrollü yürüyüş imkanı sunuyor. Giyilebilir dış iskelet robotu aynı zamanda bacaklarını kullanamayan ya da kasları gelişmemiş bireylerin başkasına ihtiyaç duymadan ayağa kalkmasını, merdiven inip çıkmasını, sağa-sola dönüş yapabilmesini kolaylaştırıyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran sistem fizik tedavi süreçlerine de katkı sağlıyor.

İki saatte şarj olan ve 100 kilogram ağırlık limiti bulunan cihaz, özellikle 145-190 santimetre boy aralığındaki kişiler için öneriliyor.

Sistem öne çıkan birçok özelliğiyle de dikkati çekiyor. Hafif ve taşınmasının kolay olması, yer kaplamaması, kısa sürede giyilebilir olması, her hastaya göre boyutlarının kısa sürede ayarlanabilmesi gibi avantajları bulunan sistem, yürüme parametrelerini kaydederek eş zamanlı takip olanağı sunuyor.

- "Bu cihazlar yürüme kabiliyetini yitirmiş olan hastalar için tasarlandı"

Robotik rehabilitasyon sistemleri geliştiren BAMA Teknoloji firmasının sorumlusu Ayşe Arzu Topcu, sistemi 3,5 yıllık Ar-Ge çalışması ile hayata geçirdiklerini anlattı.

Topcu, proje ekibinde makine, yazılım, elektronik ve biyomedikal mühendisleri, fizyoterapistler ile endüstriyel tasarımcılar bulunduğunu dile getirerek, "Bu cihazlar yürüme kabiliyetini yitirmiş olan hastalar için tasarlandı. Şu an sadece ana düşüncemiz sağlık üzerine devam etmek fakat bize savunma sanayi ve aynı zamanda endüstriyel çözümler için otomotiv sektöründen de talepler oldu." dedi.

Cihazın 23 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Topcu, "Cihazımız satışa hazır durumda. Talep olduğunda direkt satma şansımız var." ifadesini kullandı.

Topcu, cihazın yurt dışında üretilen emsallerine oranla daha uygun fiyatta olduğunu sözlerine ekledi.

Biyomedikal Mühendisi Dilay Kayış da klinik çalışmalarda görev aldığına vurgu yaparken cihazın yerli üretim olmasının büyük avantaj olduğuna işaret etti.

Kayış, şöyle konuştu:

"Benzer cihazlarla karşılaştırıldığında bir kere yerli üretim olması bizim için bir artı oluyor. Satış sonrası daha kolay hizmet sağlayıp, daha rahat hastalara ulaşabiliyoruz. Bir de klinik departman olarak çalışıyoruz dolayısıyla birebir hastalarımızla bu cihazı deneyimleyip, nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz? Biraz daha hızlı çözüm alabiliyoruz aslında. Klinik departmanla hastalarımızla belirli periyotlarla çalışma yapıyoruz. Belirli seviyelerde yarım saatlik, 45 dakikalık yürüyüşler yapıyoruz. Onlardan geri bildirimler alıyoruz. Adım boyları, güvenilirliği, dengesi, konforu konusunda onların taleplerine göre cihazı geliştiriyoruz."

Biyomedikal Mühendisi Emre Baydar ise projenin tekerlekli sandalyeye bağımlı olan birçok insana umut olacağını kaydetti.

Baydar, robotu daha önce bir sporcu ve gazinin denediğini, ikisinden olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
BAMA Teknoloji dış iskelet robotu FreeGait ODTÜ TEKNOFEST

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