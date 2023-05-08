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Yürüyüş esnasında buldular! Güvenlik için banka kasasında saklıyorlar: "İyi bir alıcı çıkarsa, değerlendirmeyi düşünüyoruz"

08.05.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de 2 vatandaş kırsal alanda doğa yürüyüşüne çıktı. Vatandaşlar, yürüyüş esnasında gök taşı buldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sedai Kavrık isimli vatandaş, buldukları taşların doğada bulunan diğer taşlara göre çok ağır olduğunu ve ele alındığında karbon bıraktığını söyledi. Kavrık, "Göktaşlarımızı güvenlik açısından tedbir amaçlı bir bankanın kasasında bulunduruyoruz. İyi bir alıcı çıkarsa, bilim adamı, müze, koleksiyoner gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Yürüyüş esnasında buldular! Güvenlik için banka kasasında saklıyorlar: "İyi bir alıcı çıkarsa, değerlendirmeyi düşünüyoruz"

Kırklareli’de kırsal alanda doğa yürüyüşüne çıkan iki vatandaş, yürüyüş esnasında gök taşına benzer bir taş fark edip aldılar. 2 arkadaş daha sonra farklı zaman ve farklı yerlerde iki çeşit gök taşı daha bulduklarını ve bunları sertifikalandırdıklarını belirtti.

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"BULUNDUĞU ORTAMA EĞRETİ DURUYORLARDI, ÜZERLERİNE IŞIK VURDUĞUMUZDA İSE PARLIYORLARDI"

Açıklamalarda bulunan Sedai Kavrık şöyle konuştu;

“Bulduğumuz taşlar doğada bulunan diğer taşlara göre çok ağırdı ve ele alındığında karbon bırakıyordu. Daha sonra bunları mıknatısla test ettik. Bazılarının mıknatısa çok duyarlı, bazılarının daha az duyarlı ve bazılarının da tamamen duyarsız olduklarını gözlemledik. Yapı itibarıyla daha önce bulunmuş örnekleriyle aynı olduklarını fark ettik. Bulduğumuz taşların hepsi yanmış ve toprağa saplanmış haldeydi, üstelik bulunduğu ortama eğreti duruyorlardı. Üzerlerine ışık vurduğumuzda ise parlıyorlardı. Bulundukları yerde hiçbir yerleşim yeri de yoktu üstelik.

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"KANADA’DAKİ ALS LABORATUARI’NA GÖNDERİLDİ"

Araştırmalarımızda konunun uzmanı olarak İzmir Buca’daki 9 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu’na ulaştık. Onun yönlendirmesiyle taşlarımızı İzmir Gaziemir Sarnıç’ta bulunan ALS Laboratuarı’na götürdük. Burada teslim alınan taşlarımızın analizleri yapıldı. Bu alanda dünya çapında kabul görmüş ve verilerine en çok itibar edilen merkezlerden Kanada’daki ALS Laboratuarı’na gönderildi. Taşlarımızın analiz raporu 15-20 gün içinde elimize ulaştı. Buna göre, her iki çeşit taşımızın içinde totalde 45 element olduğu tespit edildi. Bu taşlardan bazıları doğada bulunmayan, bazıları da çok nadir bulunan çok değerli elementlerden oluşuyor.

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Analiz raporunu taşlarımızla birlikte tekrar Hatipoğlu’na götürdük. Burada da doku ve diğer testleri yapıldı. Sonuç olarak analiz raporundaki kimyasal bileşimlerine göre elimizde dünya dışı oluşumlu olduğu tespit edilen Lithosiderite (stony iron-kayacımsı demirli) ve eclogite (irony-demirli) olmak üzere iki çeşit gök taşımızın olduğu sertifikalandırılarak tescil edildi.

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"TEDBİR AMAÇLI BİR BANKANIN KASASINDA BULUNDURUYORUZ"

Göktaşlarımızı güvenlik açısından tedbir amaçlı bir bankanın kasasında bulunduruyoruz. İyi bir alıcı çıkarsa, bilim adamı, müze, koleksiyoner gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli gök taşı

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