Yürüyüş teklifini kabul etti, hayatının kâbusunu yaşadı! Tatilde tecavüze uğrayan adamdan dikkat çeken ifadeler

İddiaya göre İspanya'da bir tatil merkezini ziyaret eden bir turist, eski bir nehir yatağına doğru sürüklendikten sonra iki adam tarafından tecavüze uğradı. 28 yaşındaki adam polislere verdiği ifadesinde, saldırıya uğradığında Valencia kentindeki tatilinin son gecesinde olduğunu söyledi.

İspanya'daki tatili sırasında turist adam, 18 Haziran günü erken saatlerde El Carmen mahallesinde iki adamla tanıştı. Turist adam daha sonra tanıştığı bu iki kişinin yürüyüşe çıkma teklifini kabul etti.

Üçü birlikte bir süre yürüdükten sonra eski bir ırmak yatağına ulaştılar. Burada turist adam dehşeti yaşadı; yürüyüşe çıktığı adamlar üzerine atlayıp cinsel saldırıda bulundu.

ARAP KÖKENLİ, FRANSIZ AKSANLI ADAMLAR ARANIYOR

Yerel basına yansıyan haberlere göre, tatilci adam polis memurlarına verdiği ifadesinde, iki adamla cinsel ilişkiye girmeye zorlanmadan önce üstündeki kıyafetlerinin yırtıldığını söyledi.

Polis şimdi yalnızca birkaç kelime İngilizce konuşan, "Arap kökenli, Fransız aksanlı" iki adamı arıyor.

İddiaya göre cinsel saldırı mağduru adam, yaşadığı korkunç olayın ardından hastaneye gitti. Doktor raporlarında muayene sırasında adamın vücudunda tecavüzle uyuşan yaralanmalar bulunduğu kaydedildi.

