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Yusuf Meydan kimdir? Yusuf Meydan Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırıda küçük kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybetti!

14.11.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Meydan, geçtiğimiz gün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda küçük kızı Ecrin ile birlikte yaşamını yitiren 6 kişi arasında yer alıyor. Peki, Yusuf Meydan kimdir? İşte Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırıda küçük kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan hakkında detaylar...

Yusuf Meydan kimdir? Yusuf Meydan Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırıda küçük kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybetti!

Yusuf Meydan dün, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda kızı Ecrin ile yaşamını yitirdi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği 80'den fazla vatandaşın ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışanı olduğu öğrenildi. İşte Yusuf Meydan ve kızı Ecrin ile ilgili bilgiler...

YUSUF MEYDAN KİMDİR?

Yusuf Meydan 13 Kasım 2022 akşam saat 17.00 sularında İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen patlamada yaşamını kaybetti.

Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çalışma arkadaşı olduğu öğrenildi.

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TAKSİM'DEKİ BOMBALI SALDIRIDA YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN VEFAT ETTİ

İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıda Yusuf Meydan ve kızı ile ilgili detay milyonları yasa boğdu.

BAKAN SOYLU'DAN TAKSİM'DEKİ HAİN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hain saldırının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.

Bakan Soylu "Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman’a kavuştular. Şehit oldular. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda Bakanlık çalışanlarından Yusuf Meydan’ın ve kızı Ecrin’in yaşamını yitirdiğini şu sözlerle aktardı:

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"Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek"

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Beyoğlu istiklal

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