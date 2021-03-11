Yusuf Ziya Ortaç kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor

Türk Edebiyatının en önemli mizah yazarlarından biri olan Yusuf Ziya Ortaç'ın ölümünün 54'üncü yılında çeşitli anmalar düzenleniyor. Beş Hececiler grubundan olan Yusuf Ziyar Ortaç 71'inci yaşında yaşamını yitirmişti. Peki, Yusuf Ziya Ortaç kimdir? İşte, usta şair Yusuf Ziya Ortaç'ın yaşam öyküsü...

YUSUF ZİYA ORTAÇ'IN HAYATI

Yusuf Ziya Ortaç 23 Nsan 1895 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Vefa İdadisi’nde okuduktan sonra lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Ortaç, ilk olarak 1914 yılında, Kehkeşan dergisinde ilk şiiri yayınlandı. Yusuf Ziya Ortaç sonraki yıllarda Rıza Tevfik Bey ve Ziya Gökalp ile tanıştı. Gökalp’in tavsiyesi ile hece vezni şiir yazmaya başladı. Bu türde yazdığı ilk şiir ise Gecenin Hamamı’dır.

1915 yılında liseden mezun olan Ortaç, edebiyat öğretmeni olmuştur. Öğretmenlik yıllarında bir yandan da edebi faaliyetlerini sürdüren şair, pek çok şiir yayımladı.

1918 yılında, Sedat Simavi’nin çıkardığı Diken dergisinde “Çimdik” takma adı ile mizahi yazılar yazdı. 1919 senesinde ise mizahi manzumeler içeren Şen Kitap; kahramanlık, vatan sevgisi üzerine sekiz şiir içeren Şairin Duası ile Aşıklar Yolu adlı şiir kitaplarını, 1920’de Cenk Ufukları adlı şiir kitabını yayımladı. Yusuf Ziya Ortaç aynı zamanda tiyatro eserleri de yayımladı. Binnaz adlı üç perdeli trajedi 7 Nisan 1917’de Darülbedayi sahnelerinde oynandı.