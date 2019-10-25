Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi mevsimsel

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su oranının düşmesinin mevsimsel bir durum olduğu bildirildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan yazılı açıklamada, Yuvacık Barajı'nda 24 Ekim itibarıyla doluluk oranının yüzde 30 seviyesinde olduğu, baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp su bulunduğu ve bu miktarın en kötü koşullar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla kentin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Yuvacık Barajı'nda işletme senaryosu gereği, ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaşıldığı ve baraj gölünde depolanan suyun kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonbahar dönemine gelindiğinde baraj gölü sene içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaşır. Bu sebeple Yuvacık Barajı'nda ekim, kasım ve aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durumdur. İklim koşullarının normal seyretmesi halinde baraj giriş akımları yükselecek ve baraj gölü doluluğu tekrar artış trendine girecektir.