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Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi mevsimsel

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi: "Sonbahar dönemine gelindiğinde baraj gölü sene içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaşır. Bu sebeple Yuvacık Barajı'nda ekim, kasım ve aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durumdur" - "İklim koşullarının normal seyretmesi halinde baraj giriş akımları yükselecek ve baraj gölü doluluğu tekrar artış trendine girecektir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su oranının düşmesinin mevsimsel bir durum olduğu bildirildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan yazılı açıklamada, Yuvacık Barajı'nda 24 Ekim itibarıyla doluluk oranının yüzde 30 seviyesinde olduğu, baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp su bulunduğu ve bu miktarın en kötü koşullar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla kentin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Yuvacık Barajı'nda işletme senaryosu gereği, ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaşıldığı ve baraj gölünde depolanan suyun kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonbahar dönemine gelindiğinde baraj gölü sene içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaşır. Bu sebeple Yuvacık Barajı'nda ekim, kasım ve aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durumdur. İklim koşullarının normal seyretmesi halinde baraj giriş akımları yükselecek ve baraj gölü doluluğu tekrar artış trendine girecektir.

Ancak yaşanabilecek ekstrem kuraklık riskine karşı gerekli tedbirler de alınmıştır. Her sene olduğu gibi Yuvacık Barajı’ndaki doluluk dikkatle izlenmekte, olası kuraklık senaryolarına karşı kademeli olarak ilave kaynak teminine başlanması için analizler yapılmaktadır."

Gerekli görülmesi halinde Kocaeli'nin su ihtiyacının yarısının ilave kaynaklar tarafından karşılanabildiği vurgulanan açıklamada, "En büyük kaynak olan Sapanca Gölü terfisi maksimum kapasitede kullanıldığında tek başına 2,2 metreküp/saniye, yani 190 bin metreküp ilave kaynak sağlayabilmektedir. Eldeki ilave kaynakların kabiliyetleri bilinmekte olup susuzluk riski alınmayacak şekilde süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İSU Kocaeli Su Yuvacık Barajı

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