Yuvarlak ve kıvrımlı bir popoya sahip olmak istiyorsanız bakın hangi aşamalardan geçeceksiniz?

Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Defne Erkara, “Estetik ameliyatlar içinde son yıllarda gelişme gösteren operasyonlardan birisi de popo estetiği. Yuvarlak ve kıvrımlı popo yapısına sahip olmak isteyen kadınların tercihi bu yönde oluyor. Özellikle android tip dediğimiz üst tarafı daha irice, popo ve bacak bölgesi daha ince olan kadınlarda poponun küçüklüğü göze batar. Vücudun üst bölümü ile uyum sağlamak için popoyu değişik yöntemlerle büyütmek vücut orantısını sağlamaya yardımcı olur. Halk arasında Brezilyalı kadınların büyük ve yuvarlak popolarına atıfta bulunarak, tüm dünyada Brazilian but lift ( BBL ) dediğimiz yani Brezilya poposu denen bir yapı amaçlanır.

KİŞİNİN KENDİ YAĞI POPOYA ENJEKTE EDİLİYOR

Popo büyütme için en çok kullandığımız yöntem kişinin kendi yağını popoya enjeksiyon yoluyla transfer etmek yani popoya yağ enjeksiyonudur. Çoğunlukla bel ve karın bölgesinde biriken yağların özel liposuction yöntemleriyle alınarak, bir takım işlemlerden geçirildikten sonra popoya enjekte edilmesi esasına dayanır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, alınan yağların havayla temas etmeden, zarar vermeden alınmasıdır. Böylece enjekte edildiği popo bölgesinde daha uzun süre kalması amaçlanır. Poponun çevresindeki dokular yani bel ve karın bölgesi küçültüldüğü için bel incelir. Popoda büyüme sağlanır. Böylece popo kıvrımı daha göze hoş gelen bir hal alır. Yuvarlaklığı artar” dedi.