Yüz estetiğinde sonbahar trendleri

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, yüz estetiği uygulamalarında sonbahar mevsiminin gözde trendlerini bizler için anlattı. Özellikle yaz boyunca güneş ışınlarının etkisi altında kalan yüz bölgesi, yaz sonunda oldukça yorgun ve yıpranmış hale gelebilir. Sonbaharda yapılacak olan uygulamalar sayesinde yaz boyu yıpranan cildimiz, kışa hazırlanma ve yenilenme şansı bulabilir.

Günümüzde kadınların tercihleri daha güzel ve bakımlı görünmek ancak bunu yaparken de doğal görünümü kaybetmemekten yanadır. Bir diğer trend ise kolay uygulanabilen ve herhangi bir iyileşme süreci olmayan uygulamalardır. Özellikle çalışan kişiler tercihlerini genellikle bu seçeneklerden yana kullanır.

DOLGU SEÇENEKLERİ

Yüz ve boyun bölgesine gerçekleştirilebilen birçok dolgu seçeneği kadınların gözdesi haline geldi. Hyaluronik asit gibi içeriklere sahip dolgu seçenekleri cildin doğal görünümünü bozmadığı gibi aynı zamanda dinamik, parlak ve ışıltılı hale gelmesini sağlar.

Ayrıca cildin altında yer alan kolajenler bu sayede yenilenerek cildin daha sağlıklı olmasının önünü açmaktadır. Bu uygulamaların pratik uygulanabilmelerinin yanında sağladığı en önemli avantajı ise herhangi bir iyileşme süresi bulunmamasıdır. Uygulamadan sonra 1-2 gün boyunca enjeksiyon yapılan yerlerde kırmızılıklar ve hafif şişlikler meydana gelmesi son derece normaldir ancak bu etkiler kendiliğinden ortadan kalkar.