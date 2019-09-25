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Yüz estetiğinde sonbahar trendleri

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Yazın geride kalması ile beraber birçok kişi bir yenilenme ihtiyacı hisseder. Vücudun hem yazın yıpratıcı etkilerini gidermesi, hem de zorlu kış dönemine hazırlanması için sonbahar bir bakım ve yenilenme fırsatı olarak kabul edilir.

Yüz estetiğinde sonbahar trendleri

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, yüz estetiği uygulamalarında sonbahar mevsiminin gözde trendlerini bizler için anlattı. Özellikle yaz boyunca güneş ışınlarının etkisi altında kalan yüz bölgesi, yaz sonunda oldukça yorgun ve yıpranmış hale gelebilir. Sonbaharda yapılacak olan uygulamalar sayesinde yaz boyu yıpranan cildimiz, kışa hazırlanma ve yenilenme şansı bulabilir.

Günümüzde kadınların tercihleri daha güzel ve bakımlı görünmek ancak bunu yaparken de doğal görünümü kaybetmemekten yanadır. Bir diğer trend ise kolay uygulanabilen ve herhangi bir iyileşme süreci olmayan uygulamalardır. Özellikle çalışan kişiler tercihlerini genellikle bu seçeneklerden yana kullanır.

DOLGU SEÇENEKLERİ

Yüz ve boyun bölgesine gerçekleştirilebilen birçok dolgu seçeneği kadınların gözdesi haline geldi. Hyaluronik asit gibi içeriklere sahip dolgu seçenekleri cildin doğal görünümünü bozmadığı gibi aynı zamanda dinamik, parlak ve ışıltılı hale gelmesini sağlar.

Ayrıca cildin altında yer alan kolajenler bu sayede yenilenerek cildin daha sağlıklı olmasının önünü açmaktadır. Bu uygulamaların pratik uygulanabilmelerinin yanında sağladığı en önemli avantajı ise herhangi bir iyileşme süresi bulunmamasıdır. Uygulamadan sonra 1-2 gün boyunca enjeksiyon yapılan yerlerde kırmızılıklar ve hafif şişlikler meydana gelmesi son derece normaldir ancak bu etkiler kendiliğinden ortadan kalkar.

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PEELING

Sonbaharın en çok tercih edilen uygulamalarından bir tanesi de kimyasal peeling işlemleridir. Bu uygulamalar kimyasal ajanların deriye uygulanması ile derideki sağlıksız ve yıpranmış tabakanın giderilerek, yenilenmiş ve sağlıklı derinin ortaya çıkmasını sağlar. Peeling ile derinin çeşitli katmanlarına kontrollü olarak hasar verilir. Bu sayede rejenerasyon (yenilenme) elde ederek ciltte meydana gelen çeşitli lezyonlar da tedavi edilir. Bu yenilenme sayesinde cilt daha sağlıklı, parlak ve ışıltılı hale gelir.

Yüzeysel ve orta derinlikli peeling işlemlerinde herhangi bir anestezi uygulamasına ihtiyaç duyulmazken cildin derinine uygulanacak olan işlemlerde lokal anestezi işlemi gerekebilir. Yüzeysel ve orta derinlikte gerçekleştirilen uygulamalar, cildin durumuna göre birkaç seansta da yapılabilmektedir. Uygulamanın sonunda ise pürüzsüz, canlı ve yenilenmiş bir cilt elde etmek mümkündür.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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