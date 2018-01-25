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Yüz germe ameliyatı ile zamanda yolculuk

Yüz germe ameliyatı ile zamanda yolculuk

Yüz germe ameliyatı ile zamanda yolculuk

Yüz germe ameliyatı, tüm estetik ameliyatlar içinde en büyük değişimi yaratan ameliyattır. Eğer aynaya baktığınızda kendinizi hissettiğinizden daha yaşlı görüyorsanız ve kendinize büyük bir hediye vermek istiyorsanız, yüz yüz germe ameliyatı sizin için doğru bir seçenek olacaktır.

Sizlere ilk yazımda 15 yıl önceki görünümünüze kavuşmanızı sağlayacak yüz germe ameliyatlarından ve bu ameliyatların detaylarından bahsetmek istiyorum. Yüz germe ameliyatlarında birkaç farklı yöntem uygulanmaktadır. Yöntemin seçiminde hastanın sağlık durumu, sigara kullanımı, yaşı, cinsiyeti, yüzünün yaşlanma derecesi, cildinin durumu ve yüz kemiklerinin yapısı önemli rol oynar. Dolayısıyla, her hasta için neredeyse farklı işlemler planlanabilir. Ayrıca hastanın yüzünün yaşlanma ve sarkma derecesine göre ameliyatın genişliğine karar verilebilir. Bazı hastalarda kaş kaldırma, göz kapağı, çene estetiği ve boyun estetiği de yüz germe ameliyatına eklenebilir.

Yüz Germe Ameliyatınlarının hedefleri nelerdir?

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Göz altında oluşan çukurlaşma ve kırışıklıklar, yanaklardan aşağıya yani çeneye doğru sarkan dokular nedeniyle bozulan çene çizgisi, boyundaki yağlanma ve sarkmalar yüz germe ameliyatının hedef bölgeleridir.

Cilt kırışıklığı ve sarkması çok olan hastalarda klasik yüz germe teknikleri tercih edilir. Bu teknikte, hastanın favori bölgesinden başlayan ve önce kulak önüne, sonrasında ise kulak arkasına doğru devam eden bir kesi yapılır. Bu ameliyatın başarısı cildin değil, derinindeki dokuların gerilmesinde yatar. Cilt üzerinde hiç gerginlik bırakılmamalıdır. Aksi durumda iyileşme sırasında cilt çok gerilir ve kötü bir iz bırakır. Ancak derin dokuların askılanması sayesinde, uzun süreli kalıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Yüz germede diğer bir yöntem ise endoskop adı verilen 4mm lik kalınlıkta cerrahi kameralar eşliğinde yapılan tekniktir. Bu teknikte saçlı deri içinde yapılan küçük kesiler vasıtasıyla yine derin dokular yukarıya gerilir ve tespit edilir. Yüzünde sarkmanın çok olmadığı, çene çizgisinin çok bozulmadığı ve cilt kırışmasının az olduğu hastalar, endoskopik yüz germe için daha uygun hastalardır.

Gelelim diğer merak ettiğiniz konulara….

Bu ameliyatlar ne kadar sürer?

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Yüz germe ameliyatları 4-6 saat arasında sürebilir. Bu süre size uzun gelip korkutmasın. Eğer kalıcı ve uzun süreli etkiye sahip bir yüz germe ameliyatı istiyorsanız, bunun derin planda gerçekleştirilen bir ameliyatla mümkün olduğunu bilmelisiniz.

Biraz da iyileşme döneminden bahsedelim…

Yüz germe ameliyatı sonrasında ilk 3 gün, yüzünüzde yoğun ödem-şişlik oluşabilir, sonrasında azalan şişliklerle beraber yüzünüzde hafif derecede morluklar oluşmaya başlayabilir. İlk hafta içinde dikişleriniz alınacaktır. 7-10 gün içinde morluklar ve şişlikler kaybolacaktır. Makyajla kolayca gizleyeceğiniz hafif bir şişlik ise 2-3 hafta daha devam edebilir. Yüz estetiği ameliyatı sonrasında kanama, yara yerlerinde iltihap ve açılma, enfeksiyon, ciltte his azalması, sinirlerde zedelenme gibi komplikasyonlar yaşanabiilir.

Bu ameliyat için bir yaş sınırı var mıdır?

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Genel sağlık durumunuz iyi olduğu sürece yüz germe ameliyatı için bir yaş sınırı yoktur. Ancak ideal yaşı sorarsanız eğer, yaşlanma etkilerinin 45’li yaşlardan itibaren hızlandığı bilinmektedir. Bu sebeple 50’li yaşlar, yüz germe ameliyatı için en ideal yaştır. Ancak şu noktayı vurgulamakta fayda var; yüz germe ameliyatı olmak için iyice yaşlanmayı beklememelisiniz. Çünkü yüz germe ameliyatı kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan birisidir ve bu yatırımı ne kadar erken dönemde yaparsınız o kadar uzun süre keyfini sürersiniz.

Saygılarımla…

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu

https://gurkankayabasoglu.com

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