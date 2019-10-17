Yüz harmonisine çekici figür: Çene şekillendirmede 'Diamond Lift' etkisi!

Bunlardan biri de çene şekillendirmede 'Diamond Lift' etkisi! Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, yüz harmonisine büyük etkisi olan ve hatlara çekicilik katan çene şekillendirmede uygulanan Diamond Lift yöntemi hakkında tüm merak edilenleri bizler için paylaştı.

YÜZ HATLARINDA KESKİN İMAJ

Sivri, üçgen bir çene ve bu çeneye uyumlu kulağa doğru uzanan keskin V şekli, yüz hatlarına inanılmaz karakteristik bir özellik katıyor. Diamond Lift işlemi de yüz çevresinde çekici bir figür yaratıyor. Uygulamada kullanılan hyaluronik asit dolgusu içeriği, doku içerisinde kemik üzerine yerleştirilen, çevre dokuya dağılmayan ve bir tür kemik güçlendirici gibi hareket eden, kaldırma gücü yüksek, keskin bir hat ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak teknoloji ile üretilmelidir. Bu amaçla özel formulize edilmiş olan Restylane Lyft markasını tercih ediyorum.

AĞRISIZ, ACISIZ PRATİK UYGULAMA

Yöntem ince uçlu kanül veya iğneyle cilde enjeksiyon şeklinde çene ucundan köşesine kadar uygulanabilir. Topikal anestezi ile rahatlıkla yapılan işlem, ağrısız ve acısız olup, 5-10 dakika gibi kısa sürede uygulanabiliyor. Öncesinde ideal çene hattı açınızı belirleyip moda olanı değil neye ihtiyacımız olduğunu saptayıp ona gore diamond lift uygulamasının planını yapıyoruz. Bu uygulama hem çene ucunu hem de çene köşesi dediğimiz jawline kapsıyor. Bazı kişilerde her iki bölgeyede dolgu yapmak gereksinimi oluyor ve bazı durumlarda bunu seanslara bölerek ilerliyebiliyoruz.