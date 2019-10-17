KADIN

Yüz harmonisine çekici figür: Çene şekillendirmede 'Diamond Lift' etkisi!

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Zamanın etkileriyle sosyal hayatımızın her alanına giren yenilikler estetik dünyasında da kendini göstermeye başladı. Daha önceki yıllara baktığımızda çizgi ve kırışıklıkların önüne geçilmesi hedeflenirken, artık estetik trendleri kişilerin isteklerinin de farklı şekillenmesine yol açtı.

Yüz harmonisine çekici figür: Çene şekillendirmede 'Diamond Lift' etkisi!

Bunlardan biri de çene şekillendirmede 'Diamond Lift' etkisi! Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, yüz harmonisine büyük etkisi olan ve hatlara çekicilik katan çene şekillendirmede uygulanan Diamond Lift yöntemi hakkında tüm merak edilenleri bizler için paylaştı.

YÜZ HATLARINDA KESKİN İMAJ

Sivri, üçgen bir çene ve bu çeneye uyumlu kulağa doğru uzanan keskin V şekli, yüz hatlarına inanılmaz karakteristik bir özellik katıyor. Diamond Lift işlemi de yüz çevresinde çekici bir figür yaratıyor. Uygulamada kullanılan hyaluronik asit dolgusu içeriği, doku içerisinde kemik üzerine yerleştirilen, çevre dokuya dağılmayan ve bir tür kemik güçlendirici gibi hareket eden, kaldırma gücü yüksek, keskin bir hat ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak teknoloji ile üretilmelidir. Bu amaçla özel formulize edilmiş olan Restylane Lyft markasını tercih ediyorum.

1

AĞRISIZ, ACISIZ PRATİK UYGULAMA

Yöntem ince uçlu kanül veya iğneyle cilde enjeksiyon şeklinde çene ucundan köşesine kadar uygulanabilir. Topikal anestezi ile rahatlıkla yapılan işlem, ağrısız ve acısız olup, 5-10 dakika gibi kısa sürede uygulanabiliyor. Öncesinde ideal çene hattı açınızı belirleyip moda olanı değil neye ihtiyacımız olduğunu saptayıp ona gore diamond lift uygulamasının planını yapıyoruz. Bu uygulama hem çene ucunu hem de çene köşesi dediğimiz jawline kapsıyor. Bazı kişilerde her iki bölgeyede dolgu yapmak gereksinimi oluyor ve bazı durumlarda bunu seanslara bölerek ilerliyebiliyoruz.

ERKEKLERİN DE GÖZDESİ

Sadece kadınların değil erkeklerin de son dönemlerde tercih ettiği bir işlem haline geldi. Belirgin ve keskin çene hattına sahip kare bir yüz formunun oluşturulması erkeksi görünümü de güçlendiriyor.

Diamond Lift yöntemi, özellikle çalışan kesim için muhteşem bir kolaylık. İş zamanında öğle yemeği saatinde bile kolaylıkla yaptırabilirsiniz. Bu pratiklik sayesinde hastalar günlük yaşamlarına da hemen geri dönebiliyorlar.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel

www.drboraozel.com
Facebook: @drboraozel
Instagram: @drboraozel
YouTube-Op. Dr. Bora Özel

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Yapay zeka da kararını verdi: Moda markaları kadınları cinsel obje gibi gösteriyorYapay zeka da kararını verdi: Moda markaları kadınları cinsel obje gibi gösteriyor
Gençleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Kansere zemin hazırlıyorGençleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Kansere zemin hazırlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çene şekillendirme Diamond Lift

En Çok Okunan Haberler

Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Sibel Can'dan alkışlanacak hareket!

Sibel Can'dan alkışlanacak hareket!

Nohutun en güzel hali! Tadına bakan...

Nohutun en güzel hali! Tadına bakan...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapay zeka da kararını verdi: Moda markaları kadınları cinsel obje gibi gösteriyor

Yapay zeka da kararını verdi: Moda markaları kadınları cinsel obje gibi gösteriyor

Gençleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Telomeraz tedavileri kansere zemin hazırlıyor

Gençleşeyim derken sağlığınızdan olmayın! Kansere zemin hazırlıyor

Ameliyatsız yüz germe neden farklı isimlerle adlandırılıyor, farkları var mı?

Ameliyatsız yüz germe neden farklı isimlerle adlandırılıyor, farkları var mı?

Burun estetiğinin sağlık turizmine etkisi gün geçtikçe artıyor!

Bu estetik turizme bile katkı sağlıyor! Ruslar bunun için...

Kusursuzluk ölçütü Altın Oran'a Göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid

O birinci oldu kardeşi ilk 10'a bile giremedi

Günümüzde ameliyatsız estetiğe olan ilgi giderek büyüyor

Günümüzde ameliyatsız estetiğe olan ilgi giderek büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.