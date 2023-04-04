Yüz şekli böyle olan erkeklere dikkat! Uzmanlara göre aldatma oranı en yüksek olan erkekler...

Aldatma hem kadın hem de erkek için oldukça yıpratıcı olabiliyor. Çiftlerin birbirlerine karşı dürüst olmaması ve ilişkiyi bitirmekten korkması aldatma vakalarını artırıyor. Aldatan kişilerin birçok ortak özelliği bulunuyor. Bu konu üzerinde yapılan araştırmada sorulan anket sorularına göre en çok aldatan erkeklerin yüz şekli öğrenildi.

Anket sonuçları büyük burunlu erkeklerin partnerlerini aldatma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. Bunların yüzde 78'i kadınların büyük yüz organlarından etkilendiğine inanıyor.

BÜYÜK BURUN ERKEKSİ BİR DURUŞ SAĞLIYOR

Bir arkadaşlık sitesinin 2.000 üyesinin katıldığı bir ankete göre, aldatan kişilerin sadece yüzde 18'inin küçük bir burnu vardı. Sözcü Jessica Leoni, "Büyük burunlar en çekici özellik olmayabilir, ancak onlarda erkeksi bir hava taşıyan bir şeyler var" dedi.

BÜYÜK BURUNLU ERKEKLERİN SEKSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Güzellik salonu asistanı olan 34 yaşındaki Emily, şunları ekledi: "Ne olduğunu bilmiyorum ama büyük burunlu bir adamda çok seksi bir şey var, belki de bu yüzden daha fazla aldatıyorlar."

