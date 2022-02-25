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Yüz şeklinizi tanıyın, doğru tekniği uygulayın! İşte yüz şekline göre allık sürme teknikleri...

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allık, makyaj için vazgeçilmez ürünlerden biri. Ancak allık sürmek oldukça basit bir iş gibi görünse de doğru teknik ile uygulanmadığında hüsrana uğratıyor. "Nerede hata yapıyorum?" diye merak ediyorsanız cevap çok basit! Tek yapmanız gereken yüz şeklinizi tanımak ve doğru tekniği kullanmak. İşte allık sürme teknikleri ile ilgili tüm detaylar...

Yüz şeklinizi tanıyın, doğru tekniği uygulayın! İşte yüz şekline göre allık sürme teknikleri...

Uzun, köşeli, oval, üçgen... Sizin yüz şekliniz hangisi? Yüz yapınıza uygun allık sürme tekniklerini denediğinizde makyajınızdaki farkı siz de göreceksiniz. Doğru teknik ile istediğiniz görünüme kavuşmanın püf noktaları bu yazımızda!

OVAL YÜZLER İÇİN ALLIK SÜRME TEKNİKLERİ

Araştırmalar, oval yüzün makyaj için en ideal yüz tipi olduğunu söylüyor. Bu yüz şekline sahipseniz allığınızı elmacık kemiklerinizin üzerine, dışarı doğru hafif uygulamalar yaparak sürebilirsiniz. Bu sayede daha kemikli bir yüz görünümü elde edebilirsiniz. Keskin sürülmüş bir allık makyajınızın estetik görünümünü bozacağı için oval yüze mutlaka yarı dairesel hareketler ile allık uygulamalısınız. Oval yüzlerin en büyük avantajı ise geniş alın çevresi. Yüzünüzü ön plana çıkarmak istiyorsanız allığı saç diplerinize ve şakaklarınıza da sürebilirsiniz.

DİKDÖRTGEN VE KARE YÜZLER İÇİN ALLIK SÜRME TEKNİKLERİ

Köşeli yüzlerde hatlar belirgin olduğu için allık yardımıyla keskin bölgelerinizi kolayca yumuşatabilirsiniz. Bunun için allığı yukarıdan başlayarak sürmek yerine elmacık kemiklerinizden şakaklarınıza doğru daralacak şekilde uygulamalısınız. Böylelikle yüzünüzdeki kemikli kısımları geri planda bırakarak daha yumuşak bir görüntü elde edebilirsiniz.

UZUN YÜZLER İÇİN ALLIK SÜRME TEKNİKLERİ

Uzun yüz şekline sahipseniz öncelikli amacınız yüzünüzdeki uzunluğu dengelemek olmalı. Allığınızı elmacık kemiklerinizden kulağınıza doğru yatay hizada sürerseniz yüzünüzün daha uzun görünmesini önlemiş olursunuz. Elmacık kemikleriniz yeterince belirgin değilse yine yatay şekilde fakat yarı dairesel hareketler yaparak şakaklarınıza doğru allığın miktarını artırabilirsiniz.

ÜÇGEN YÜZLER İÇİN ALLIK SÜRME TEKNİKLERİ

Alnınız geniş, çeneniz sivriyse bu ters üçgen şekline sahip bir yüzünüz olduğu anlamına geliyor. Bunun için elmacık kemiklerinizden göz bitimine doğru V şeklinde dokunuşlar yaparak geniş alın çevrenizi daraltabilir, daha ince bir yüz şekli elde edebilirsiniz. Ancak çenenize doğru genişleyen bir yüz yapınız varsa elmacık kemiklerinize yuvarlak hareketlerle allık uygulamalı, keskin hareketler yapmaktan kaçınmalısınız.


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