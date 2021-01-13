Yüz tipine göre kaş şekli nasıl olmalı? Yüzünüz ovalse şanslı, yuvarlaksa...

Kaşlarınızı şekillendirmek kuşkusuz büyük bir beceri! Tıpkı sanat ve geometrinin bir arada olması gibi. Çünkü mükemmel kaşı bulmak için her şey yüz şeklinizin açıları ve oranları ile ilgilidir. Kaşlarınızı şekillendirdiğinizde mümkün olduğunca dengeli ve simetrik olmalıdır.
Kaşlar estetik bir görüntünün en önemli parçalarıdır ve alınma şekli yüz için büyük önem taşır.
Yuvarlak yüzlü kişilere, hafif kavisli modeller uygundur. Tıpkı ünlü oyuncu Mila Kunis'in kaş şekli gibi. Kavisli kaşlar, daha ince bir yüz yanılsaması yaratarak dikey bir nokta sağlayacağından sizin için en iyi sonucu verecektir. Amacınız yüzünüzü uzatmaktır.
Oval yüz şekliniz varsa oldukça şanslısınız çünkü bu yüz şekline sahip olanlar her türlü kaş şeklini çekinmeden kullanabilirler. Alın çeneden biraz daha geniştir ve belirgin elmacık kemikleri vardır. Oval yüzlü ünlüler: Jessica Alba, Beyoncé, Kerry Washington'tur. Ancak hafif kavisli (Kerry Washinton gibi) yumuşak açılı bir kaş deneyebilirsiniz, bu çok sert olmadan yüzünüze boyut katacaktır.
Alın, elmacık kemikleri ve çene benzer genişliktedir. Lucy Liu, Kelly Rowland, Gisele Bundchen bu şekilde yüze sahiptir. Uzun veya köşeli bir yüz yapınız varsa yay diye tabir edilen yuvarlak modelleri tercih edebilirsiniz.
Dar çene ve alınlarının yanı sıra geniş yanaklara sahiptirler. Elmas şeklindeki bir yüzünüz varsa, birincil hedefiniz yüzünüzü kısaltmaktır. Bunu yapmanın en iyi yolu, yüzünüzü yukarı kaldıracak ve daha yuvarlak görünmesini sağlayacak kavisli bir kaş oluşturmaktır. Daha keskin bir çene hattını dengelemeye yardımcı olacağından kaşınızı uzatmaktan korkmayın. Mallika Sherawat, Shakira, Serena Williams bu yüz şekline örnek verilebilir.
Alın, çene çizgisi ve elmacık kemikleri aynı genişliktedir. Tamamen muhteşem Keira Knightley gibi kare bir yüz şekline sahipseniz, yüzünüzün açılarını yumuşatacak ve derinlik katacak hafif açılı kaşları tercih edin.
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