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Yüz tipine göre kaş şekli nasıl olmalı? Yüzünüz ovalse şanslı, yuvarlaksa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Ünlü model Cara Delevingne podyuma çıktığından beri, sadece en sevilen model haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda güzellik sahnesine farklı bir bakış açısı da getirdi. Kalın ve gür kaşlarıyla dikkat çeken model, birçok kadının rol modeli oldu ve kalın kaş akımı başlamış oldu. İnce kaşlardan kurtulduk kurtulmasına ama, hayattaki her şey gibi, tek bir beden herkese uymaz? Gelin yüz tipine göre kaş şeklimiz nasıl olmalı, öğrenelim.

Kaşlarınızı şekillendirmek kuşkusuz büyük bir beceri! Tıpkı sanat ve geometrinin bir arada olması gibi. Çünkü mükemmel kaşı bulmak için her şey yüz şeklinizin açıları ve oranları ile ilgilidir. Kaşlarınızı şekillendirdiğinizde mümkün olduğunca dengeli ve simetrik olmalıdır.

Kaşlar estetik bir görüntünün en önemli parçalarıdır ve alınma şekli yüz için büyük önem taşır.

YUVARLAK YÜZ ŞEKLİNİZ VARSA KAVİSLİ MODEL

Yuvarlak yüzlü kişilere, hafif kavisli modeller uygundur. Tıpkı ünlü oyuncu Mila Kunis'in kaş şekli gibi. Kavisli kaşlar, daha ince bir yüz yanılsaması yaratarak dikey bir nokta sağlayacağından sizin için en iyi sonucu verecektir. Amacınız yüzünüzü uzatmaktır.

OVAL YÜZLÜYSENİZ ŞANSLISINIZ!

Oval yüz şekliniz varsa oldukça şanslısınız çünkü bu yüz şekline sahip olanlar her türlü kaş şeklini çekinmeden kullanabilirler. Alın çeneden biraz daha geniştir ve belirgin elmacık kemikleri vardır. Oval yüzlü ünlüler: Jessica Alba, Beyoncé, Kerry Washington'tur. Ancak hafif kavisli (Kerry Washinton gibi) yumuşak açılı bir kaş deneyebilirsiniz, bu çok sert olmadan yüzünüze boyut katacaktır.

UZUN VE KÖŞELİ YÜZ ŞEKLİ OLANLAR...

Alın, elmacık kemikleri ve çene benzer genişliktedir. Lucy Liu, Kelly Rowland, Gisele Bundchen bu şekilde yüze sahiptir. Uzun veya köşeli bir yüz yapınız varsa yay diye tabir edilen yuvarlak modelleri tercih edebilirsiniz.

ELMAS ŞEKİLLİ YÜZE SAHİP OLANLAR...

Dar çene ve alınlarının yanı sıra geniş yanaklara sahiptirler. Elmas şeklindeki bir yüzünüz varsa, birincil hedefiniz yüzünüzü kısaltmaktır. Bunu yapmanın en iyi yolu, yüzünüzü yukarı kaldıracak ve daha yuvarlak görünmesini sağlayacak kavisli bir kaş oluşturmaktır. Daha keskin bir çene hattını dengelemeye yardımcı olacağından kaşınızı uzatmaktan korkmayın. Mallika Sherawat, Shakira, Serena Williams bu yüz şekline örnek verilebilir.

KARE ŞEKİLLİ YÜZE AÇILI KAŞ ŞEKLİ!

Alın, çene çizgisi ve elmacık kemikleri aynı genişliktedir. Tamamen muhteşem Keira Knightley gibi kare bir yüz şekline sahipseniz, yüzünüzün açılarını yumuşatacak ve derinlik katacak hafif açılı kaşları tercih edin.

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