Yüz tipine göre kaş şekli nasıl olmalı? Yüzünüz ovalse şanslı, yuvarlaksa...

Kaşlarınızı şekillendirmek kuşkusuz büyük bir beceri! Tıpkı sanat ve geometrinin bir arada olması gibi. Çünkü mükemmel kaşı bulmak için her şey yüz şeklinizin açıları ve oranları ile ilgilidir. Kaşlarınızı şekillendirdiğinizde mümkün olduğunca dengeli ve simetrik olmalıdır.

Kaşlar estetik bir görüntünün en önemli parçalarıdır ve alınma şekli yüz için büyük önem taşır.

YUVARLAK YÜZ ŞEKLİNİZ VARSA KAVİSLİ MODEL

Yuvarlak yüzlü kişilere, hafif kavisli modeller uygundur. Tıpkı ünlü oyuncu Mila Kunis'in kaş şekli gibi. Kavisli kaşlar, daha ince bir yüz yanılsaması yaratarak dikey bir nokta sağlayacağından sizin için en iyi sonucu verecektir. Amacınız yüzünüzü uzatmaktır.

OVAL YÜZLÜYSENİZ ŞANSLISINIZ!

Oval yüz şekliniz varsa oldukça şanslısınız çünkü bu yüz şekline sahip olanlar her türlü kaş şeklini çekinmeden kullanabilirler. Alın çeneden biraz daha geniştir ve belirgin elmacık kemikleri vardır. Oval yüzlü ünlüler: Jessica Alba, Beyoncé, Kerry Washington'tur. Ancak hafif kavisli (Kerry Washinton gibi) yumuşak açılı bir kaş deneyebilirsiniz, bu çok sert olmadan yüzünüze boyut katacaktır.