KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 5 basit yöntem

Yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 5 basit yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların yüz bölgesinde uzayan tüyler, vücuttaki yüksek seviyelerdeki androjenlerden kaynaklanmaktadır. Bu tüyler zararsız olsa da bazıları için görsel olarak rahatsız edici olabilir. Lazer epilasyon gibi acı veren uygulamalar yerine hem daha ucuza mal olan hem de acısız ev yapım yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

Yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 5 basit yöntem

İstenmeyen tüylerden arınmış, pürüzsüz bir yüze sahip olmanıza yardımcı olacak 5 tarifi sizler için hazırladık. Hem maliyeti düşük hem de düzenli uyguladığınızda kesin sonuç almanıza yardımcı olacak yüzdeki tüyleri döken çözümler geliyor, buyursunlar.

YULAF EZMESİ, BAL VE LİMON SUYU

Bir yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı balı ve 2 yemek kaşığı limon suyunu bir kabın içinde karıştırın. Macun haline getirdiğiniz malzemeleri tüylü bölgeye sürün ve 15 dakika bekletin, ardından yıkayın. Bu işlemi bir ay boyunca devam ettirin. Sonuçları ay sonunda görmeye başlayacaksınız.

PAPAYA VE SÜT

Papaya, tüy köklerini genişletebilen papain enzimini içerir. Süt ise cildin dış tabakasını dökerek daha pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır. Papayayı ezin. Sütle beraber karıştırın. Temiz yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra cildinizi yıkayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

YUMURTA, ŞEKER VE MISIR UNU

Bir kasede yumurta akını ve şekeri çırpın. İçine mısır ununu ilave edin. Hazırladığınız karışımı ince bir tabaka halinde cildinize sürün. Ancak bu tabakayı ince bir şekilde cildinize sürmeye özen göstermelisiniz.

NANE ÇAYI

Nane çayını günde 2 kez tüketmek hormonları dengelemeye yardımcı olabilir. Her gün 2 fincan nane çayı içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

ZERDEÇAL MASKESİ

2 yemek kaşığı zerdeçal tozu, yarım fincan soğuk sütü, yarım fincan unu ve bir yemek kaşığı tuzu karıştırarak macun hazırlayın. Antiseptik ve antibakteriyel özelliğe sahip bu macunla yüzüneze yaptığınız peeling, istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?
16 Ağustos 2020 Pazar günlük burç yorumları!16 Ağustos 2020 Pazar günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Seks hayatınızı ateşleyecek en ilginç öneri
Seks hayatınızı ateşleyecek en ilginç öneri
Ele yapışan Japon yapıştırıcısını saniyeler içinde çıkaran yöntem
Ele yapışan Japon yapıştırıcısını saniyeler içinde çıkaran yöntem
İşte günlük burç yorumları
İşte günlük burç yorumları
'Hepsi aynı olamaz' demeyin! Bunları yaşıyorsanız sonuç belli...
'Hepsi aynı olamaz' demeyin! Bunları yaşıyorsanız sonuç belli...
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleri
Kadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?
Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası
Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası
Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?
Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?
Bebek gibi olalım: Her türlü yara izini ortadan kaldıran yöntemler
Yara izlerini 3 haftada yok edecek kadar etkili! Günde 3 kez...
Neden saçınızı at kuyruğu yapıp uyumamalısınız?
Hepimiz yapıyoruz ama bakın neye sebep oluyor!
Yıllardır gitmeyen göbekle vedalaşma zamanı
Yıllardır gitmeyen göbekle vedalaşma zamanı
Herkes 20 yaş daha genç olduğunu düşünüyor! Ünlü şarkıcı cilt bakımı sırlarını açıkladı...
Herkes 20 yaş daha genç olduğunu düşünüyor! Ünlü şarkıcı cilt bakımı sırlarını açıkladı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.