Yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 5 basit yöntem

İstenmeyen tüylerden arınmış, pürüzsüz bir yüze sahip olmanıza yardımcı olacak 5 tarifi sizler için hazırladık. Hem maliyeti düşük hem de düzenli uyguladığınızda kesin sonuç almanıza yardımcı olacak yüzdeki tüyleri döken çözümler geliyor, buyursunlar.

YULAF EZMESİ, BAL VE LİMON SUYU

Bir yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı balı ve 2 yemek kaşığı limon suyunu bir kabın içinde karıştırın. Macun haline getirdiğiniz malzemeleri tüylü bölgeye sürün ve 15 dakika bekletin, ardından yıkayın. Bu işlemi bir ay boyunca devam ettirin. Sonuçları ay sonunda görmeye başlayacaksınız.

PAPAYA VE SÜT

Papaya, tüy köklerini genişletebilen papain enzimini içerir. Süt ise cildin dış tabakasını dökerek daha pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır. Papayayı ezin. Sütle beraber karıştırın. Temiz yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra cildinizi yıkayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

YUMURTA, ŞEKER VE MISIR UNU

Bir kasede yumurta akını ve şekeri çırpın. İçine mısır ununu ilave edin. Hazırladığınız karışımı ince bir tabaka halinde cildinize sürün. Ancak bu tabakayı ince bir şekilde cildinize sürmeye özen göstermelisiniz.