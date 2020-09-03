Yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 5 basit yöntem

İstenmeyen tüylerden arınmış, pürüzsüz bir yüze sahip olmanıza yardımcı olacak 5 tarifi sizler için hazırladık. Hem maliyeti düşük hem de düzenli uyguladığınızda kesin sonuç almanıza yardımcı olacak yüzdeki tüyleri döken çözümler geliyor, buyursunlar.
Bir yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı balı ve 2 yemek kaşığı limon suyunu bir kabın içinde karıştırın. Macun haline getirdiğiniz malzemeleri tüylü bölgeye sürün ve 15 dakika bekletin, ardından yıkayın. Bu işlemi bir ay boyunca devam ettirin. Sonuçları ay sonunda görmeye başlayacaksınız.
Papaya, tüy köklerini genişletebilen papain enzimini içerir. Süt ise cildin dış tabakasını dökerek daha pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır. Papayayı ezin. Sütle beraber karıştırın. Temiz yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra cildinizi yıkayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.
Bir kasede yumurta akını ve şekeri çırpın. İçine mısır ununu ilave edin. Hazırladığınız karışımı ince bir tabaka halinde cildinize sürün. Ancak bu tabakayı ince bir şekilde cildinize sürmeye özen göstermelisiniz.
Nane çayını günde 2 kez tüketmek hormonları dengelemeye yardımcı olabilir. Her gün 2 fincan nane çayı içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.
2 yemek kaşığı zerdeçal tozu, yarım fincan soğuk sütü, yarım fincan unu ve bir yemek kaşığı tuzu karıştırarak macun hazırlayın. Antiseptik ve antibakteriyel özelliğe sahip bu macunla yüzüneze yaptığınız peeling, istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
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