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'Yüzbaşı senin dişin bize geçmez' Hasan Atilla Uğur'un Hizbullah anısı yeniden gündem oldu, gelen telefonu ilk kez açıklamıştı

14.03.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamasıyla gündeme gelen Hizbullah terör örgütüyle ilgili emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un açıklamaları yeniden gündem oldu. Oğlu Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki Babala kanalına katılan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Hizbullah üyesi 2 kişinin gözaltına alınması sırasında yaşadıklarını anlatırken; üst düzey bir yetkilinin gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istediğini iddia etti.

'Yüzbaşı senin dişin bize geçmez' Hasan Atilla Uğur'un Hizbullah anısı yeniden gündem oldu, gelen telefonu ilk kez açıklamıştı

Cumhur İttifakı'na destek açıklamasıyla bir anda gündem olan HÜDA PAR'ın terör örgütü Hizbullah ile bağlantısı olup olmadığı yönündeki iddialar yeniden tartışma yarattı. Özellikle sosyal medyada Hizbullah ve HÜDA PAR'la ilgili paylaşımlar dikkat çekerken Oğuzhan Uğur'un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un Hizbullah anısı yeniden gündem oldu. Görev yaptığı dönemde yakaladığı iki teröristin serbest bırakılması için telefon geldiğini iddia eden Uğur, "sorgu sırasında sakallı biri döndü ‘Yüzbaşı senin bize dişin geçmez. O aldığın silahları da güzel bir temizlet öyle ver bize’ dedi" diye konuştu. İşte detaylar...

HASAN ATİLLA UĞUR'UN HİZBULLAH ANISI GÜNDEM OLDU

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamasıyla gündeme gelen Hizbullah terör örgütüne dair, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un videosu yeniden gündem oldu.

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Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren Babala TV'nin 3 yıl önceki röportajının bir kesitinde emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Hizbullah üyesi 2 kişinin gözaltına alınması sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

"SERBEST BIRAKILMALARI İÇİN TELEFON GELDİ"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yaptığı dönemde iki Hizbullah militanının gözaltına alındığını söyleyen Uğur, üst düzey bir yetkilinin gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istediğini iddia etti.

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Uğur, anısını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"YÜZBAŞI SENİN BİZE DİŞİN GEÇMEZ"

“İki kişi getirmişler. Beni çağırdılar yanlarına gittim. Bunlar PKK’ya benzemiyor çok rahatlar dedi. Kimsiniz siz dedim. Sakallı biri döndü ‘Yüzbaşı senin bize dişin geçmez. O aldığın silahları da güzel bir temizlet öyle ver bize’ dedi. Yanındaki atıldı dedi ki ‘Biz Hizbullah’ız’… O sırada yukardan Astsubay’ım koştu dedi ki ‘Komutanım size Diyarbakır’dan telefon var’ Açtım telefonu çok üst düzey bir yetkili. ‘Sen oraya yeni geldin bırak onları. Onlar bizim düşmanlarımızı vuruyorlar PKK’ya karşı savaşıyorlar’ dedi. Ben de dedim ki terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Bırakmıyorum biraz sonra da tutuklanacaklar’ dedim. Bir memnuniyetsizlikle telefonu çat diye suratıma kapattı."

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Oğuzhan Uğur Hizbullah hasan atilla uğur hüda par

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