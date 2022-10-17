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Yüzde 90 engelli aracı ruhsatı kimin üstüne yapılır? Yüzde 90 engelli aracını kimler kullanabilir?

17.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli bireylere sağlanan birçok hak bulunmaktadır. ÖTV’den muaf bir şekilde araç almak da bu haklardan biridir. Engelli birey ya da yakınları tarafından oldukça avantajlı bir hale gelen araç sahibi olmak, çokça tercih edilen haklardandır. Engel oranı engelli bireylerin haklarının sınırları konusunda belirleyici olmaktadır. Yüzde 90 engelli aracı ruhsatı kimin üstüne yapılır?

Yüzde 90 engelli aracı ruhsatı kimin üstüne yapılır? Yüzde 90 engelli aracını kimler kullanabilir?

İçindekiler

  • Yüzde 90 engelli aracı ruhsatı kimin üstüne yapılır?
  • Yüzde 90 engelli aracı kimler tarafından kullanılabilir?

Engelli bireylerin engel oranları kişinin elde edebileceği ayrıcalıkları şekillendirmektedir. Araç alımında sağlanan vergi muafiyetleri engelli bireyin engel oranına göre değişmektedir. Engelli bireylerin kendilerine sağlanan çok sayıda kolaylıktan yararlanabilmeleri için engelli raporu ile birlikte beklenen evrakları tamamlamaları gerekir. Engelli birey aracı aldığında kendisinin tarafından kullanılması gerektiği belirtilmişse aracı kendi kullanmalı, aksi takdirde bir görüş belirtilmişse o şekilde kullanılmalıdır. Aracın ruhsatının kimin üzerine olacağı da kişinin engel durumuna ve oranına göre değişim gösterebilir.

Yüzde 90 engelli aracı ruhsatı kimin üstüne yapılır?

Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler, ağır engelli sayılır. Bu bireyler engellilere sunulan haklardan yararlanabilir. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler sıfır bir araç almak istediklerinde vergiden muaf tutulurlar. Engelli birey eğer 18 yaşın altında ise birey adına ailesi tarafından bu işlemler yürütülebilir.

Yüzde 90 engelli aracı kimler tarafından kullanılabilir?

Eski sistemde aracı kendi kullanamayacak olan engelli bireyler için aracı bireyin yakınları kullanır ibaresi yer alırdı. Artık son yapılan düzenlemelerle engelli bireyin yakını olması şartı aranmadan herkes tarafından aracın kullanılabilmesi kararı alınmıştır. Ağır engelli birey yüzde 90 ve üzeri engele sahip ise araç alımı konusunda 18 yaş sınırı aranmaz. Engelli bireyin aile bireyleri tarafından araç satın alım işlemi gerçekleştirilebilir. Araç satın almadan önce aracı satın alan kişinin A ve ya B sınıfı ehliyet sahibi olması şartı aranır. Bireyin ÖTV muafiyeti ile araç alabilmesi için gerçekleştirmesi gereken belirli şartlar bulunmaktadır:

  • Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden %90 ve üzeri engeli bulunduğuna dair sağlık raporu alınmalı ve “ÖTV muafiyetli araç alabilir” ibaresinin bulunması gerekir.
  • Aracı alacak kişi ağır engelli %90 ve üzeri bir engele sahipse bireyde 18 yaş üstü olması sınır aranmaz.
  • Araç satın alınmadan önce aracı kullanacak kişide A ve ya B sınıfı ehliyet olmalıdır.
Engelli aracını kimler kullanabilir? ÖTV muafiyetli engelli aracı kimin üstüne olur?Engelli aracını kimler kullanabilir? ÖTV muafiyetli engelli aracı kimin üstüne olur?


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engelli araç
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