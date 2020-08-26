Yüzde oluşan ödem ve şişlikleri ortadan kaldıran doğal çözümler! Kiraz sapı, magnezyum, çay...

Vücutta oluşan ödemi atmanın doğal birçok çözümü var. Eğer yüzünüzde sıklıkla ödem oluşuyorsa bir doktora görünmeniz gerekiyor. Çünkü kalp, damar ve karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar ve bazı alerjiler ödem oluşumunu tetikleyen önemli problemler olarak karşımıza çıkabilir. Peki ödem toplayan ve şişen yüz için alabileceğiniz önlemlerin neler olduğunu biliyor musunuz?

YEMEKLERİNİZE DAHA AZ TUZ KATIN

Eğer gün içerisinde tuzlu besinleri çok sık tüketiyorsanız, sodyumun su tutumunu arttırıcı etkisinden dolayı yüzünüzde ödem oluşması muhtemel. Yemeklerinizi daha az tuz katarak pişirmek, yüzünüzde oluşan o rahatsız edici şişliği önleyebilir. Eğer tuzlu yemekler yemeyi daha çok seviyorsanız yemeklerinize kattığınız baharatlar ile yemeklerinizdeki lezzet eksikliğini giderebilirsiniz...

SU TÜKETİMİNİZE ÖZEN GÖSTERİN

Her gün yeterli miktarda su tüketmek yüzünüzde ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşan ödemi atmaya yardımcı olur... Su aynı zamanda vücudunuzdaki zararlı maddelerin de dışarıya atılmasını hızlandırır. Yetişkin bir bireyin her gün en az 8 bardak su tüketmesi, başka hastalıkların önlenmesi için de çok önemli.