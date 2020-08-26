Yüzde oluşan ödem ve şişlikleri ortadan kaldıran doğal çözümler! Kiraz sapı, magnezyum, çay...

Vücutta oluşan ödemi atmanın doğal birçok çözümü var. Eğer yüzünüzde sıklıkla ödem oluşuyorsa bir doktora görünmeniz gerekiyor. Çünkü kalp, damar ve karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar ve bazı alerjiler ödem oluşumunu tetikleyen önemli problemler olarak karşımıza çıkabilir. Peki ödem toplayan ve şişen yüz için alabileceğiniz önlemlerin neler olduğunu biliyor musunuz?
YEMEKLERİNİZE DAHA AZ TUZ KATIN
Eğer gün içerisinde tuzlu besinleri çok sık tüketiyorsanız, sodyumun su tutumunu arttırıcı etkisinden dolayı yüzünüzde ödem oluşması muhtemel. Yemeklerinizi daha az tuz katarak pişirmek, yüzünüzde oluşan o rahatsız edici şişliği önleyebilir. Eğer tuzlu yemekler yemeyi daha çok seviyorsanız yemeklerinize kattığınız baharatlar ile yemeklerinizdeki lezzet eksikliğini giderebilirsiniz...
SU TÜKETİMİNİZE ÖZEN GÖSTERİN
Her gün yeterli miktarda su tüketmek yüzünüzde ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşan ödemi atmaya yardımcı olur... Su aynı zamanda vücudunuzdaki zararlı maddelerin de dışarıya atılmasını hızlandırır. Yetişkin bir bireyin her gün en az 8 bardak su tüketmesi, başka hastalıkların önlenmesi için de çok önemli.
ÖDEM SÖKTÜREN BESİNLER TÜKETİN
Bazı besinler vücuttaki ödem atımını hızlandırıcı özelliğe sahip. Biberiye, ısırgan otu, funda yaprağı ve kiraz sapının yanı sıra; ananas, kiraz ve kayısı ile yeşil yapraklı sebzeleri daha sık tüketerek yüzünüzde oluşan ödemin hızlıca vücudunuzdan atılmasını sağlayabilirsiniz.
HER GÜN YEŞİL ÇAY İÇİN
Her gün bol limonlu bir bardak yeşil çay tüketerek yüzünüzde oluşan ödemin kısa sürede inmesini sağlayabilirsiniz.
MAGNEZYUM DESTEĞİ ALIN
Magnezyum, sağlık ve spor performansı için vücuda yardımcı olabilecek şeylerden birisi. Kadınlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar magnezyumun ödem söktürücü özelliği olduğunu da ortaya koydu. Bu nedenle gereken miktarda magnezyum desteği alarak yüzünüzde oluşan şişlikleri yok edebilirsiniz.
UYKU SÜRENİZİ ARTTIRIN
Uyku, böbreklerdeki sodyum ve su dengesini korumaya yardımcı olur. Bu nedenle yüzünüzde oluşan şişlikleri yok etmek için uyku sürenizi arttırabilirsiniz.
EGZERSİZ YAPIN
Düzenli spor ve egzersiz, sıvı dengesini düzenler ve korur. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından biri olan bu egzersizler hem bedenimizi hem de ruhumuzu iyileştirir. Yüzünüzde oluşan ödem için son dönemde oldukça revaçta olan yüz yogasını da deneyebilirsiniz. Yüz yogası sayesinde yüzünüzdeki kan dolaşımı hızlanır ve ödem yavaş yavaş iner ve rahatlarsınız.
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