Yüzdeki istenmeyen tüylerden anında kurtulun! Epilasyon etkisi gösteriyor

Kadınlarda görülen yüz tüyleri birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Bu tüylerin alınması için çok çeşitli yöntemler bulunur. Lazer epilasyon yaptırmayanlar farklı bitkisel yöntemlere de başvurabiliyorlar. Kimyasal ürünlerle cilt yapısına zarar vermek yerine, bu doğal yöntemlerle bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz.

YÜZ TÜYLERİNİ GEÇİRECEK BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

YULAF EZMESİ + BAL + LİMON

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harikadır ve özellikle peeling için iyidir. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin dökülmesine de yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri bir macun haline getirmeniz, kıllı bölgeye sürmeniz ve 15 dakika orada bekletmeniz gerekiyor. Haftada bir veya iki kez yapın. Yaklaşık bir ay sonra sonuçları görmeye başlayacaksınız.

ŞEKER + SU + LİMON SUYU

1 su bardağı şeker

1/4 bardak limon suyu

1/4 su bardağı su

Doğal ağda olarak bilinen bu yöntem için 3 malzemeyi karıştırıp kaynatın ve macun haline getirin. Kılların olduğu bölgeye sürüp çekin. 1- 1,5 ayda bir tekrarlayın.

PAPAYA + SÜT

Yarım su bardağı papaya posası

1 yemek kaşığı süt

Papaya , kıl köklerini genişletebilen ve kılların doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir . Ayrıca sütün içindeki laktik asit epidermisi ( cildin dış tabakası) yok ederek daha pürüzsüz, daha parlak bir ten rengine sahip olmanızı sağlar. Kalın bir macun yapmak için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve ardından durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

ARPA + LİMON SUYU + SÜT

3 kaşık arpa tozu

2 kaşık limon suyu

3 kaşık süt

Misket limonu suyu cildinizin gözeneklerini sıkılaştırırken , arpa cildi eksfoliye edecek ve istenmeyen yüzdeki tüyleri temizleyerek büyümesini yavaşlatacak ve aynı zamanda cildi yumuşatacaktır. Malzemeleri karıştırıp kıl olan bölgeye haftada bir uygulayın. 15 dakika bekletip yıkayın.

YUMURTA + ŞEKER + MISIR UNU

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

½ yemek kaşığı mısır unu

Bu malzemeleri bir kapta karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulabilir maske oluşturabilirsiniz. Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştireceği ve yüzünüzde epilasyon sürecine yardımcı olan ince bir film oluşturacağı için burada çok önemlidir.

