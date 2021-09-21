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  4. Yüzdeki 'ölüm üçgeni'ne dikkat! Çinli adamın beyni iltihapla doldu

Yüzdeki 'ölüm üçgeni'ne dikkat! Çinli adamın beyni iltihapla doldu

21.09.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzdeki sivilceleri patlatmak cazip gelebilir, ancak bunu yapmanın sonuçları da tehlikeli boyutlara varabilir. Özellikle, 'Ölüm Üçgeni' olarak bilinen, burnun ucundan, dudakların her iki tarafındaki noktada çıkan sivilce ciddi etkilere neden olabiliyor. Çin'de yaşayan bir adam da bu bölgedeki sivilceyi sıktığında neredeyse hayatını kaybediyordu. Sivilceyi sıktıktan sonra beyni iltihapla dolan kişi, ''Sivilcenin bu sonuca yol açabileceğini tahmin edemezdim'' şeklinde konuşuyor.

Yüzdeki 'ölüm üçgeni'ne dikkat! Çinli adamın beyni iltihapla doldu

Dermatologlar burun, ağız ve gözler arasındaki bölgeye 'ölüm üçgeni' adını veriyor. Bu alanda sivilce sıkmanın körlüğe, menenjite hatta felce bile neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, ölümlere bile sebep olan vakalara rastlandığını ifade ederek ciddi sonuçlara karşı uyarıyorlar. Doktorlar kanın kafatasına geri akabileceği ve beynin bulunduğu kraniyal boşlukta enfeksiyonlara neden olabileceğini söylüyorlar.

İddiaya göre, Tang adındaki Çinli adam dudaklarıyla burnu arasındaki noktayı, diğer bir deyişle ölüm üçgenindeki sivilceyi patlattıktan sonra ölümle burun buruna geldi.

Sivilcesini sıktıktan sonra iki hafta boyunca baş ağrısı çekmeye başlayan Tang, bilinci açık ancak tepkileri yavaşlamış vücut ısısı düşmüş bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

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BEYNİNİN İÇİ İLTİHAPLA DOLDU

Yapılan tetkikler sonrası Tang'ın intrakraniyal bir enfeksiyondan muzdarip olduğu, birden fazla beyin apsesi ve beyninin içinde bir iltihap oluştuğu ortaya çıktı. Bölge o kadar kötü bir şekilde enfekte olmuştu ki, durum kritik ve yaşamı tehdit edici olarak kabul edildi.

Talihsiz adam yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: Yüzümde sivilce çıktı. Kolayca sıktım. Daha önce kaşıntı ve ağrıdan dolayı sıkıyordum ama bu sefer farklıydı. Gerçekten bir sivilcenin bu sonuçlara yol açacağını bilemezdim.

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''KAN KAFATASINA GERİ AKIYOR''

Vakayla ilgilenen Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi başhekimi Zhou Gaoya, "Ağzın her iki yanından burun köküne kadar olan üçgene yüzün tehlikeli üçgeni denir. Yüzdeki kan dolaşımı çok zengindir ve çapraz gelen kan damarları yüz kasları arasında gidip gelir. Kaslar kasıldığında kan kafatasına geri akabilir. Bu nedenle yüzde bir enfeksiyon oluşursa, özellikle ağız köşesinden burun köküne kadar olan bir sivilce geliştiğinde sıkmamalısınız. Bakteriler geriye doğru yayılabilir. Kafatası boşluğunda sinüs ve beyin apsesine neden olabilir'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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