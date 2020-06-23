Yüze limon sürmek nasıl bir etki yaratır, faydaları nelerdir?

Limon: Vitamin ve mineral deposudur.

Doğal bir antioksidan ve antibakteriyeldir.

Bünyesinde B1, B2, B6 ve C vitaminlerini barındırır. Bu içeriği sayesinde pek çok cilt bakım maskesinin temel malzemeleri arasında yer alır. Yüze limon sürmek zarar verir mi endişesinin yersiz olduğu, zararın aksine cildi tedavi edici bir doğal şifa kaynağı olduğu çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Limon: Cilt lekelerini,

Sivilce izlerini,

Güneş lekelerini,

Ciltteki renk eşitsizliğini tedavi eder. İltihaplı sivilceleri kurutur ve yenilerinin oluşumunu engeller. Cildi yağdan ve derinleşmiş kirden arındırır. Yüze Limon Nasıl Sürülür? Yüze limon sürmek: Oldukça eski zamanlardan beri başvurulan bir doğal cilt bakım yöntemidir.

Limon isteğe göre gün içinde yüze sürülüp temizlenebilir ya da şartlara göre yatmadan önce yüzde bekletilebilir.

Ancak limonun her gün yüze uygulanması cilde zarar verebilir. Bu sebeple 2 günde bir uygulaması yapılması idealdir.

bir uygulaması yapılması idealdir. Yüzde limonun bekletilme süresi en az 5 en fazla ise 50 dakika olmalıdır. Bekleme süresinin ardından cilt ılık suyla yıkanarak limondan arındırılabilir. Bazı durumlarda ise: Limonun yüzde uzun süre bekletilerek daha derine işlemesi istenebilir.

Cilt tonunu eşitlemek, yüzü beyazlatmak için genellikle limonun yüzde uzun süreli bekletilmesi yolu seçilir. Bunun için yarım limonu yüze sürüp yatmak tercih edilen uygulamalar arasındadır. Taze bir limonun suyu pamuk yardımıyla cilde uygulanabilir. Uygulama amacına göre değişiklik gösteren bekleme süresinden sonra yüz durulanır. Limon suyunun yanı sıra bir diğer uygulama yöntemi olarak kesilen bir dilim limonun sivilceyi kurutması için üzerinde bir süre bekletilmesi de tercih edilebilir. Yüze Limon Sürmenin Cilde Faydaları Nelerdir? Yüzde oluşan lekeleri giderir: Limonun içeriğinde sitrik asit bulunur. Limon bu asit sayesinde cilt lekeleriyle savaşmada oldukça etkili bir doğal çözümdür. Limon güneşten kaynaklanan lekeler, güneş yanıkları, kahverengi cilt lekeleri ve sivilceler yüzünden oluşan lekeleri yok etmede de işe yarar. Düzenli olarak yüze limon sürüldüğünde lekeler gözle görülür bir biçimde hafifler.

Sivilce lekesinin yok olması için 1 dilim limon lekenin üzerine kapatılır ve 5 dakika boyunca bekletilir. Daha sonra suyla cilt durulanır. Bu sayede sivilce lekesi yok edilebilir. Siyah noktaları yok eder: Limon sayesinde ciltteki gözenekler açılır. Gözeneklerin içinde birikmiş olan kir, yağ ve siyah noktalar sitrik asit sayesinde yok edilir. Sivilceleri kurutur: Limon, antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu sayede cildin üst ve alt tabakasındaki bakterileri yok eder. Bakterilerin arındırılmasıyla hem mevcut sivilcelerin iltihabı giderilir hem de yeni sivilcelerin oluşumu önlenir. Cildi nemlendirir: Yağlı ciltler limon sayesinde fazla yağdan arınırken kuru ciltlere nem kazandırmak için içinde limon bulunan karışımlardan yararlanılabilir. Eşit miktardaki zeytinyağı ve balın içine eklenen limon suyundan oluşan karışım kuru ciltler için ideal bir doğal nemlendirici işlevi taşır. Cildin yağ dengesini düzenler: Ciltteki yağ seviyesinin artmasıyla birlikte parlama oluşur. Ayrıca gözenekler tıkanarak genişler. Cilt sivilce ve siyah nokta oluşumuna elverişli bir hal alır. Bunu önlemek için yüze limon sürmek suretiyle cildin yağ dengesi düzenlenebilir. Limon yağlı cildi kurutur, dengenin kurulmasını sağlayarak cildin daha az yağlanmasına zemin hazırlar. Cildi ölü hücrelerden arındır: Limon cildi ölü deriden arındırma özelliğine sahip olan etkili ve doğal bir kaynaktır. Esmer şeker ve yumurta akı gibi malzemelerin içine eklenen limon suyuyla doğal bir peeling elde edilir. Limon içerikli bu peeling sayesinde ciltteki ölü deriler yok edilir. Tıkanan gözenekleri temizler: Yağlı ciltlerin en büyük sorunlarından biri tıkanmış gözeneklerdir. Ciltte fazla yağ birikmesi, gözeneklerin tıkanıp daha da genişlemesine yol açar. Tıkalı gözeneklerde biriken kir ve bakteriler ise sivilce ile siyah nokta oluşumuna ortam hazırlar. Gözenekleri ve tüm cildi temizlemek için taze sıkılmış limon suyu bir pamukla yüze sürülebilir. Cildi beyazlatır: Limon suyuyla cilt beyazlatmak, bilinen en eski cilt bakım yöntemlerinden biridir. Yüze limon sürmek beyazlatır mı sorusuna cevaben limon ile hem cildin beyazlatıldığı hem de ton eşitsizliklerinin dengelendiği kanıtlanmıştır. Bunun için limon suyu bir pamuk yardımıyla cilde tampon hareketlerle sürülür. Her gün düzenli olarak bu işlem yapıldığında ciltte gözle görülür bir fark elde edilir. Cilde parlaklık ve canlılık verir: Limon C vitamini yönünden oldukça zengindir. Bu içeriği sayesinde yüze limon sürüldüğünde solgun cilt canlanır ve doğal bir parlaklığa sahip olur. Koltuk altı kararmasının önüne geçer: Genellikle istenmeyen tüylerden kurtulmak için yapılan ağda nedeniyle zamanla koltuk altı kararır. İçindeki sitrik asit ve C vitamini sayesinde düzenli olarak koltuk altına limon sürmek suretiyle koyulaşan ten rengi açılabilir. Dirsek, diz gibi bölgelerdeki kararmayı önler: Her gün düzenli olarak 5 dakika boyunca kesilmiş taze limonun yarısı kararan diz ve dirsek derisi üzerinde bekletilirse kararan bölgenin rengi doğal yöntemle açılmış olur.

Çillerin görünümünü hafifletir: Yüzdeki diğer cilt lekelerinde olduğu gibi limon sürerek çiller de yok edilebilir. Düzenli olarak her gün çillerin üstüne limon sürülürse çillerin yoğun ve belirgin görünümü hafifler. Kepek sorununu çözer: İçinde limon suyu bulunan bir maskeyle kepekli deriye sürülen karışım sayesinde kepek oluşumu önlenebilir. Derideki çatlakları geçirir: Limon sürmenin faydaları arasında çatlakları onarması da sayılabilir.

Limonun içindeki asit ve C vitamini sayesinde hem çatlaklarının belirginliği silinir hem de derideki hücreler yenilenerek çatlaklar onarılabilir.

Bunun için ikiye kesilmiş bir limon çatlakların üzerine sürülür ve 5 dakika bekletilir. Kuruduktan sonra ılık suyla deri temizlenir. Limon hem vücudun çeşitli yerlerindeki kilo değişiminden kaynaklanan hem de topukta oluşan çatlakları tedavi edebilir. Her gün düzenli olarak uygulanmasında fayda vardır. Yüze Sürülen Limonun Farklı Kullanım Şekilleri 1. Kırışıklıklara karşı limon maskesi Kırışıklara karşı limon maskesi için: Temiz bir kabın içinde yarım tatlı kaşı bal, 1 damla badem yağı ile 4 damla limon suyu karıştırılır. Temizlenmiş cilde sürülüp 20 dakika bekletilir. Bu maske haftada 2 kez uygulanabilir. 2. Yağlı ciltler için limon maskesi Limon sayesinde ciltteki aşırı yağ kurutulur, cildin pH seviyesi dengelenir. Bu maske hem ciltteki aşırı yağdan ve siyah noktalardan kurtulmayı hem de gözeneklerin boyutunun küçültülmesini mümkün kılar. Bunun için: 1 yumurta beyazı, 4 damla limon suyu, 1 çay kaşığı kil ve 1 yemek kaşığı salatalık suyu karıştırılır. Yüze sürülüp 15 dakika bekletildikten sonra durulanır. 3. Cildi beyazlatmak için limon maskesi Limon içeriğindeki asit ve C vitamini sayesinde cilt tonunu eşitleyip cildi beyazlatmada en etkili yöntemlerden biridir. Bunun için: 1 kaşık limon suyu, 1 tatlı kaşığı domates suyu ve 1 tatlı kaşığı salatalık suyu karıştırılır. Temiz cilde sürülüp 15 dakika bekletildikten sonra cilt suyla durulanır. 4. Gözenekleri temizlemek için limon maskesi Yüze sürülen limon sayesinde kir ve yağdan tıkanan gözenekler temizlenir. Aynı zamanda bu uygulama sivilcelerin tedavisine de yararlı olur.

Bunun için: 2 kaşık limon suyu, 2 çay kaşığı yoğurt, 2 çay kaşığı bal ve 1 yumurtanın beyazı karıştırılır. Yüze sürülüp 15 dakika bekletilir, ardından ılık suyla cilt durulanır. 5. Çilleri yok etmek için limon maskesi Çillerin yoğunluğunu azaltıp, görünümünü hafifletmek için: 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı bal karıştırılır. Elde edilen karışım çillerin üzerine sürülüp kuruyana kadar beklenir.

Kuruduktan sonra ılık suyla cilt temizlenir. Bu maskenin haftada 1 kez uygulanması yeterlidir. 6. Sivilceleri kurutmak için limon maskesi Limon antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu sayede sivilceleri kurutur ve cildi iltihaptan arındırır. Bunun için: Yarım çay kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı gül suyu karıştırılıp bir pamuk yardımıyla sivilcelerin üzerine sürülür.

15 dakika bekledikten sonra cilt suyla durulanır.

bekledikten sonra cilt suyla durulanır. Bu işlem her gün uygulanabilir. 7. Limon maskesi ile peeling yapmak Peeling cildi ölü deriden arındırır, gözenekleri temizler ve cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Limonlu peeling sayesinde temizlenen cilt aynı zamanda canlı, parlak bir görünüme kavuşur. Bunun için: 1 tatlı kaşığı esmer şeker, 1 tane yumurta beyazı ve 1 yemek kaşığı limon suyu karıştırılır. Bu maske dairesel hareketlerle cilde uygulanıp 15 dakika beklenilir.

beklenilir. Ardından cilt ılık suyla durulanıp nemlendirici sürülür.

Haftada 1 kez bu peeling yapılabilir. Yüze Limon Sürerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Dikkat edilmesi gerekenler: Limon ciltteki hassasiyeti artırır. Bu sebeple cilde limon sürüldükten sonra kesinlikle güneşe çıkılmaması gerekir. Güneş ışınlarına maruz kalmak ciltte leke oluşmasına yol açar.

Yüze limon sürme işlemi belirli aralıklarla yapılmalıdır. Her gün uygulandığı takdirde cilde zarar verir. Cilt kurur, deri gerilir, hassasiyet ve kızarıklık artar, pullanma görülür. Bu sıkıntılarla karşılaşmamak için 2 veya 3 günde bir yüze limon sürme işlemi yapılmalıdır. Yüze limon sürüldükten sonra ya da içinde limon bulunan bir maske yüze uygulandığında bakım işleminin ardından mutlaka bir nemlendiriciyle cilt yumuşatılmalıdır.

Yapılan limon içerikli maskelerin ve yüze sürülecek olan limonun mutlaka taze olmasına dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca maske içeriklerinde konsantre limon sular kesinlikle tercih edilmemelidir.

Açık yara, yanık, yeni oluşmuş bir sivilce bulunan bir cilde kesinlikle limon suyu temas etmemelidir. Ayrıca egzamalı, kızarıklık sorunu olan, tahriş olmuş, güneşte yanmış bir cilde de limon sürülmemelidir. Bu hallerde yüze limon sürüldüğünde ciltteki tahribat, kuruluk ve acı hissi daha da yoğunlaşır. Yüze Limon Sürmenin Zararları Yüze sürüle limon pek çok yönden faydalı bir cilt bakım yöntemidir. Ancak limonun sahip oluğu içerik gereği yüze uygulanırken dikkatli olunmasında yarar vardır. Limon ciltteki yağlanmayı önler. Bu özelliği yağlı ciltler için faydalıdır ancak kuru ve hassas ciltler için sakıncalı olabilir.